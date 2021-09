Steńczyk i Ńoko - dwa koncerty w Galerii EL

Ostatnie letnie koncerty w Centrum Sztuki Galeria EL pozwolą ocenić muzyczną formę elbląskich i trójmiejskich artystów. W piątek (10.09) na kameralnej scenie spotkamy zespół Tomasza Steńczyka z autorskimi interpretacjami piosenek Marka Grechuty, a w sobotę jazz z elektroniką pomiesza grupa Ńoko.

Elbląskim melomanom Tomasza Steńczyka raczej nie trzeba przedstawiać. Jego świetne interpretacje twórczości Agnieszki Osieckiej czy Marka Grechuty wielokrotnie były oklaskiwane zarówno podczas lokalnych koncertów jak i na wielu znaczących koncertach, festiwalach i przeglądach w całej Polsce. Piosenek z dwóch autorskich albumów posłuchać można również w radio – PR II i PR III Polskiego radia i innych rozgłośniach. Wokalista, instrumentalista, aranżer, twórca poruszający się równie biegle w przestrzeni piosenki autorskiej, poezji śpiewanej, ale i bluesa, muzyki rockowej i alternatywnej. Po dłuższej przerwie w koncertowaniu, do czego tak jak większość innych artystów zmusiła go pandemia, wraca do spotkań z publicznością. W Galerii EL wystąpi z kameralnym koncertem Stańczyk | Grechuta, a na scenie towarzyszyć będzie mu zespół w składzie: Bartosz Krzywda – instrumenty klawiszowe, Szymon Zuelhke - saksofony, Paweł Batycki - perkusja, Tomasz Steńczyk - śpiew, gitara, ukulele

STEŃCZYK | GRECHUTA - Galeria Laboratorium, 10 września 2021 (piątek), godz. 20:00. Wstęp wolny – ilość miejsc zdecydowanie ograniczona

W sobotę natomiast zapraszamy na koncert muzyków współtworzących coraz lepiej i głośniej radzącej sobie na polskim rynku trójmiejskiej sceny jazzowej i alternatywnej. W innych artystycznych układach są podporą Zgniłości, Quantum Trio, Tymon & The Transistors, Low Bow, Daniel Hertzof, Funkloopy, Leszek Kułakowski Big Band i wielu innych. W niedawno utworzonej formacji ŃOKO, która jest rozwinięciem czy pewną modyfikacją do niedawna aktywnej grupy Maciej Sadowski Kwadrat, do głosu dochodzi pokaźna dawka elektroniki podparta żywiołowością kojarzoną zwykle z muzyką rockową czy „alternatywną”. Dokładając do tego jazzowe korzenie wspólne dla wszystkich członków grupy i zamiłowanie do improwizacji, utwory Ńoko zainteresować mogą szerokie grono słuchaczy lubiących dużą amplitudę emocji i nie stroniących od poszukiwań i eksperymentów. Podczas spotkania w Galerii EL na scenie pojawią się: Maciej Sadowski – kontrabas, bas, elektronika, Jan Michał Ciesielski – saksofony, Dawid Lipka – trąbka, Tomasz Koper – perkusja

ŃOKO – Galeria Laboratorium, 11 września (sobota), godz. 20:00. Wstęp wolny, ilość miejsc zdecydowanie ograniczona

Koncerty odbywają się w ramach cyklu Lato w Formie realizowanego we współpracy z Departamentem Kultury UM w Elblągu.