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Strrrasznie fajna impreza

 Elbląg, Strrrasznie fajna impreza

W niedzielę, 25 października 2026 roku, Ratusz Staromiejski w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną uśmiechu, kreatywności i strrrasznie fajnej zabawy! Mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości zaproszeni są na „Strrrasznie Fajną Imprezę” – wyjątkowe wydarzenie rodzinne dedykowane najmłodszym.

Zabawa odbędzie się w dwóch turach:

I tura: 10:30 – 12:30

II tura: 13:30 – 15:30

 

W programie wydarzenia przewidziano m.in.: curling dynią, zabawę „Pajęcza sieć” oraz Kocioł wiedźmy, strrrasznie fajny pokaz mody, tworzenie „balonowych potworów”, piniatę XXL.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą świetnego humoru oraz obuwia zmiennego!

Organizatorem wydarzenia jest Prezydent Elbląga Michał Missan.

Sponsorem wydarzenia jest firma ROCKFIN.


A moim zdaniem...

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