Strrrasznie fajna impreza
W niedzielę, 25 października 2026 roku, Ratusz Staromiejski w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną uśmiechu, kreatywności i strrrasznie fajnej zabawy! Mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości zaproszeni są na „Strrrasznie Fajną Imprezę” – wyjątkowe wydarzenie rodzinne dedykowane najmłodszym.
Zabawa odbędzie się w dwóch turach:
I tura: 10:30 – 12:30
II tura: 13:30 – 15:30
W programie wydarzenia przewidziano m.in.: curling dynią, zabawę „Pajęcza sieć” oraz Kocioł wiedźmy, strrrasznie fajny pokaz mody, tworzenie „balonowych potworów”, piniatę XXL.
Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą świetnego humoru oraz obuwia zmiennego!
Organizatorem wydarzenia jest Prezydent Elbląga Michał Missan.
Sponsorem wydarzenia jest firma ROCKFIN.
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta