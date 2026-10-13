Strrrasznie fajna impreza

W niedzielę, 25 października 2026 roku, Ratusz Staromiejski w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną uśmiechu, kreatywności i strrrasznie fajnej zabawy! Mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości zaproszeni są na „Strrrasznie Fajną Imprezę” – wyjątkowe wydarzenie rodzinne dedykowane najmłodszym.

Zabawa odbędzie się w dwóch turach: I tura: 10:30 – 12:30 II tura: 13:30 – 15:30 W programie wydarzenia przewidziano m.in.: curling dynią, zabawę „Pajęcza sieć” oraz Kocioł wiedźmy, strrrasznie fajny pokaz mody, tworzenie „balonowych potworów”, piniatę XXL. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą świetnego humoru oraz obuwia zmiennego! Organizatorem wydarzenia jest Prezydent Elbląga Michał Missan. Sponsorem wydarzenia jest firma ROCKFIN.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta