Styczniowe randki w Galerii EL

Czas na kolejne Randki 60+. Podczas spotkania stworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy, słuchania i wspólnego działania, coś na kształt schroniska dla myśli, słów i doświadczeń. Punktem wyjścia będzie refleksja nad tym, co nas chroni, co daje poczucie spokoju i oparcia, a co chcielibyśmy przekazać innym. Bez pouczania, bez mentorskości, za to z uważnością, lekkością i gotowością do dzielenia się tym, co ważne.

Wspólnie będziemy pracować ze słowami i miękkimi, przyjemnymi materiałami: tkaninami, fakturami, kolorami. Tworząc instalację, która stanie się zaproszeniem do zatrzymania się i wsłuchania w głos seniorów. Jak będzie wyglądać, gdzie się pojawi i jaką przyjmie formę? Wszystko ustalimy razem w trakcie warsztatu. To spotkanie o współdziałaniu, czułości i zaufaniu do własnego doświadczenia, takim, które nie dominuje, ale potrafi otulić i dać komuś chwilę wytchnienia.

Warsztat inspirowany wystawą Stacha Szumskiego “Kultura spalonego horyzontu”.

Warsztat: Randki 60+ // SCHRONISKO MYŚLI

Kiedy: 14 stycznia 2026 roku, środa

Godzina: 13:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych 60+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Randki ze Sztuką STYCZEŃ”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach, jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

Uwaga! O uczestnictwie w warsztatach poinformujemy Państwa najwcześniej 7 stycznia 2026 roku.