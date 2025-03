Świąteczne pocztówki w Kamieniczkach Elbląskich

Kartka pocztowa, pocztówka, widokówka – ta, najczęściej prostokątna, kartonowa kartka, to powszechnie znany i lubiany sposób korespondencji. Służy do wysyłania krótkich wiadomości, pozdrowień z podróży, życzeń urodzinowych, imieninowych czy wreszcie życzeń świątecznych. Czy może być dziełem sztuki? Przekona się każdy, kto odwiedzi najnowszą wystawę w Kamieniczkach Elbląskich. Wernisaż w piątek, 4 kwietnia o godz. 17. Wstęp wolny.

Lata 60. i 70. XX wieku w Polsce to niezwykle udany czas dla pocztówki, tej świątecznej także. Do ich projektowania zaangażowani byli najwybitniejsi polscy graficy i ilustratorzy tamtej epoki. Co roku w okresach przedświątecznych Biuro Wydawnicze RUCH wydawało kilkadziesiąt serii nowych pocztówek. RUCH drukował też sprawdzone i popularne wzory z poprzedniego roku. Każda z serii drukowana była w ilościach od 5 do 30 tys., a w przypadku niektórych wzorów nakład sięgał nawet 90 tys. W okresie poprzedzającym Wielkanoc ikonografia pocztówkowa stawała się wyraźnie jednorodna – dominowały: zające, kury, kurczaczki (rzadko baranki), bazie, baby wielkanocne, śmigus-dyngus czy wreszcie jajka i pisanki.

Urokowi kartek pocztowych z tamtego okresu nie oparła się też Halina Różewicz-Książkiewicz, artystka związana z Elblągiem, która w latach 60. i 70. każdego roku kupowała świąteczne pocztówki. Z ogromu wzorów wybierała te, które, jak sama mówi, podobały jej się najbardziej. Dzięki ówczesnej pasji pani Haliny na prezentowanej obecnie wystawie zobaczymy kilkadziesiąt pocztówek wielkanocnych. Ich autorkami i autorami są m.in.: Maria Uszacka, Janusz Stanny, Ha-Ga (Anna Gosławska-Lipińska), Bohdan Wróblewski, Zbigniew Rychlicki, Zbigniew Kaja, Antoni Boratyński, Bogdan Butenko, Olga Siemaszko, Bożena Truchanowska i wielu innych.

Zapraszamy Państwa w pocztówkową, nostalgiczną podróż do lat 60. i 70. XX wieku do Kamieniczek Elbląskich.

Wernisaż wystawy: 04.04.2025 r., godz. 17:00. Wystawa będzie dostępna w terminie 04 - 30.04.2025 r.

Kuratorka: Joanna Mierzejewska

Wernisażowi towarzyszyć będzie występ Oliwii Ingielewicz – tegorocznej dyplomantki w klasie gitary Małgorzaty Piejdak – OSM 2-go stopnia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu. W programie usłyszymy utwory: Francisco Tarrega “Wariacje na temat ‘Karnawału Weneckiego’ Niccolo Paganiniego, Rolanda Dyensa “Songe Capricorne”