Świąteczne warsztaty hand made

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na warsztaty hand made "Dekoracyjne ozdoby na świąteczny stół”.

Zbliżają się ciepłe, rodzinne święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, który sprzyja tworzeniu wyjątkowej atmosfery. Świąteczny wystrój stołu to świetny sposób na przyniesienie do domu magii świąt.

25 listopada o godz. 17 pokażemy jak w prosty i przystępny sposób, krok po kroku wykonać można świąteczne stroiki, dekoracje na sztućce i wiele innych rozmaitych ozdób.

Zapewniamy wszystkie materiały! Obowiązują zapisy!



Data: 25 listopada

Godzina: 17:00

Cena: 50 zł / os.