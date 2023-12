Świąteczne warsztaty w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jak co roku pragnie gorąco zaprosić na grudniowe warsztaty świąteczne. W warsztatach twórczych nawiązujących do tradycji i zwyczajów świątecznych mogą wziąć udział grupy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbywać się będą od 5 do 20 grudnia, we wtorki, środy i czwartki, po uprzedniej rezerwacji.