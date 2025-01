Światłoczuła w Kinie dla dorosłych

Kino Światowid zaprasza na projekcję w ramach cyklu „Wtorkowe kino dla dorosłych”. 28 stycznia o 12.00 seniorzy obejrzą film „Światłoczuła”.

„Wtorkowe kino dla dorosłych” to specjalne projekcje filmów polskich, z dubbingiem lub lektorem odbywające się w wybrane dni (dwa raz w miesiącu) o godzinie 12.00, w promocyjnej cenie – 13 złotych. „Światłoczuła”, to historia Agaty, która pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko – karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie – podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Agata uczy Roberta odbierać świat za pomocą wszystkich zmysłów. On uczy ją otwartości na to, co nowe, nieznane. Wspólnie zmierzą się z własnymi ograniczeniami, przeszłością i zawalczą o to, co w życiu najważniejsze – o miłość.

Kolejne seanse w cyklu: 11.02 „Serce Ojca”, 25.02 „Dwie siostry”