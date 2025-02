Światowid o tym, co było i o tym, co będzie

Dyrekcja i zespół Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu spotkali się dzisiaj z dziennikarzami, by podsumować poprzedni rok działalności tej instytucji kultury podległej samorządowi województwa. Jak było, a jak ma być? Poruszmy wybrane wątki.

O ekologii i pieniądzach

- Gdybyśmy tak przeliczyli, to prawie każdego dnia w Światowidzie coś się działo i myślę, że tak pozostanie – podkreślał dziś (26 lutego) Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid. Mówił m. in. o ekologicznych aspektach działania instytucji, jak korzystanie z fotowoltaiki, co generuje oszczędności, czy o rezygnacji z prezentowania informacji np. w formie papierowych broszur, a korzystania z ekranów rozmieszczonych w budynku.

- Zbliżaliśmy się z pozyskanych środków finansowych na różne działania, również drobne inwestycyjne, do granicy 11 mln zł, z czego ok. 6 mln jest w dotacjach podmiotowych czy celowych samorządu województwa – mówił dziś Antoni Czyżyk. - 5 mln pozyskano za sprzedaży usług, biletów czy w ramach projektów. Światowid w ostatnim czasie pozyskał pieniądze na realizację pięciu projektów z Krajowego Planu Odbudowy (na siedem złożonych wniosków).

O Centrum Tańca Promyk...

Światowid pozyskał m. in. dofinansowanie z KPO na zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach kulturalnych, w związku z tym Centrum Tańca Promyk czeka termomodernizacja, co też ma wpisywać się w politykę oszczędzania i działań proekologicznych. Fotowoltaika, założenie pompy ciepła etc. mają zostać zrealizowane do października 2025 r..

- Wartość (projektu – red.) to ok. 2,1 mln zł – mówił dziś Antoni Czyżyk. Termomodernizacji mają zostać poddane trzy sale taneczne o powierzchni ok. 500 m kw. Dzięki tej inwestycji wskaźnik oszczędności energii ma wynieść ponad 70 proc.

... i o braku infrastruktury hotelowej w mieście

- W maju (...) organizujemy po raz pierwszy mistrzostwa Europy w Stage Dance, to są tańce nowoczesne – mówiła dziś Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor Światowida. Mogą się jednak odbyć .. w Gdańsku.

- Mamy problem z bazą noclegową w Elblągu. Nie jesteśmy w żaden sposób konkurencyjni jeśli chodzi o ten rynek hotelowy. Chyba najważniejszy aspekt to to, że miejsc jest po prostu za mało. Jeżeli przewidujemy, że w mistrzostwach Europy wystartuje ok. 1000 par zawodników i są to w większości zawodnicy przyjezdni z zagranicy, nie jesteśmy im w stanie zapewnić bazy noclegowej – przyznała.

- To nie dotyczy tylko tych mistrzostw w maju, ale też Baltic Cup. To, że czasami chcielibyśmy, żeby było nas więcej na Balticu? Baza hotelowa jest ograniczona. Przy Balticu jeszcze mamy apartamenty, ludzie z Polski nauczyli się ich wyszukiwać, ale co do hoteli mamy największy problem jeśli chodzi o organizację dużych wydarzeń. Jeżeli się to nie zmieni, będzie coraz trudniej te wydarzenia organizować – dodał Antoni Czyżyk.

O Regionalnej Pracowni Digitalizacji

- Z naszych zasobów digitalizacji korzystają naukowcy, jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania podpisania umowy z Uniwersytetem Gdańskim, ale również z Muzeum Gdańska – mówił Antoni Czyżyk. W pracowni w zeszłym roku zdigitalizowano 215 obiektów w ramach cyklu "STARocie - wirtualna kolekcja mieszkańców regionu", 98 eksponatów muzealnych w ramach statutowych działalności i współpracy z muzeami, 3 obiekty architektoniczne w regionie.

- Najlepiej te efekty pracy widać na wystawie w przestrzeni multimedialnej pracowni - stwierdziła Magdalena Czarnocka-Kaptur. Mowa o wystawie Światło/Cień. - To wystawa dedykowana okresowi średniowiecza, w całości przygotowana w oparciu o materiały zdigitalizowane przez naszą pracownię. Te materiały pochodzą z muzeów naszego regionu – podkreślała i zachęcała do odwiedzania ekspozycji. - Naprawdę warto pójść i zobaczyć, co jako zespół pracowni jesteśmy w stanie pokazać, zaoferować. To chyba najlepiej oddaje tę pracę, której na co dzień nie widać, tego skanowania, które może nie jest dla wszystkich interesujące, ale później efekty są takie, że korzystają z nich nie tylko naukowcy, ale także dzieci i młodzież, którzy mogą uczyć się, poznawać dziedzictwo kulturowe naszego regionu – zaznaczyła.

Światowid przygotowuje dużą platformę internetową (wartość projektu to szacunkowo ok. 600-800 tys. zł), która ma w rozbudowany sposób prezentować efekty działalności pracowni.

Jednym z wydarzeń organizowanych corocznie w Światowidzie jest m.in. portElowy Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Fot. z ostatniej edycji Anna Dembińska, arch. portEl.pl

O różnościach i liczbach

Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele Światowida chwalili się m. in. organizacją warsztatów, szkoleń, jedenastoma odsłonami cyklu "Elbląg na dużym ekranie", organizowanymi koncertami, trzydziestoma wernisażami wystaw i 58 tysiącami ich odbiorców itd.

Światowid organizował też wydarzenia w regionie, np. Święto Wiatru i Podcieni w Łęczu, liczne wydarzeniami taneczne jak wspomniany już Baltic Cup. Odbyły się też oczywiście takie wydarzenia jak Festiwal Sztuki Słowa Czy to jest kochanie?, Pogrzeb żuru i śledzia, Festiwal Filmów Familijnych (który ma być znacząco rozbudowany, a pomóc w tym ma pozyskanie zewnętrznych środków), realizacja cyklu filmowego "Światowid na szlaku".

Dodajmy, że w 2025 r. ma powrócić do Elbląga Forum Edukacji Filmowej. Samych imprez w Światowidzie zorganizowano w 2024 łącznie 212, instytucję kultury miało odwiedzić 150 tys. osób, a "wirtualnie", tzn. online, 3,5 mln internautów. W Kinie Światowid sprzedano 77 tys. biletów, rok wcześniej 65 tys. (nie liczą się tu darmowe wydarzenia, jak np. cieszący się popularnością cykl Elbląg na dużym ekranie).