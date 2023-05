Światowid się doposaża

- "Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w., etap II" – to przetarg ogłoszony niedawno przez tę instytucję. Co składa się na zamówienie?

Przetarg składa się z trzech części, pierwsza dotyczy zamówienia wielokolorowego reflektora LED (24 szt.). Przedmiotem drugiej, najciekawszej części przetargu jest natomiast sprzęt do streamingu, m. in. zestaw komputerowy do streamowania, kamera 4K, interfejs audio, monitory, systemy oświetleniowe etc. Ostatnim elementem postępowania jest dostawa 108 nowych foteli do sali kameralnej w Światowidzie.

Termin składania ofert upływa 2 czerwca. Czas na realizację zamówienia w przypadku poszczególnych części przetargu to odpowiednio 56, 42, 84 dni. Możliwe jest składanie ofert częściowych. Jak czytamy w dokumentacji, zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.