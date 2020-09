Światowid - tu rozwiniesz swoje pasje

Szeroki wachlarz zajęć, szlifowanie swojego talentu, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz możliwość współpracy z wykwalifikowanymi instruktorami – Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zachęca do zapoznania się z ofertą zajęć.

- Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych, ale i seniorów do skorzystania z bogatej oferty zajęć i warsztatów plastycznych – mówią organizatorzy. W „Światowidzie” można rozwijać się artystycznie na wielu płaszczyznach. Można uczyć się wokalu, grafiki artystycznej, są też zajęcia plastyczne, ceramiczne oraz warsztaty rękodzielnicze.

Wakacje dobiegły końca i po okresie słodkiego lenistwa można wrócić do aktywnego spędzania wolnego czasu. Najlepiej łączyć przyjemne z pożytecznym, wybierając zajęcia tematyczne, które nas interesują. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zachęca do zapoznania się z ofertą zajęć przygotowanych przez poszczególne sekcje na rok 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dla dzieci, młodzieży i dorosłych: konkursy i sekcje plastyczne. Światowid przygotował także zajęcia dla seniorów sekcje dla seniorów.