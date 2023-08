Święto Chleba z Elbląską Orkiestrą Kameralną

W tym roku Elbląską Orkiestra Kameralna wystąpi na Święcie Chleba aż 2 razy! W swoim programie zaprezentuje koncert z zespołem Klezmafour oraz muzyczną zabawę „Zadyryguj EOK”.

W piątek 25 sierpnia o 20:00 na placu przed Katedrą pw. Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie się koncert „Klezmafour orkiestronicznie”. Muzycy EOK wystąpią wraz z zespołem Klezmafour pod batutą Jarosława Praszczałka. Muzyka klezmerska i bałkańska to wybuchowa mieszanka, którą usłyszymy właśnie na deskach sceny przy Katedrze Św. Mikołaja. Podczas koncertu wybrzmią największe hity zespołu w aranżacjach na orkiestrę. Będzie ogniście i wyjątkowo!

Natomiast w sobotę 26 sierpnia o 16:00 przed Ratuszem Staromiejskim w Elblągu wydarzenie „Zadyryguj EOK”. W ramach obchodów elbląskiego Święta Chleba Elbląska Orkiestra Kameralna przychodzi z propozycją sprawdzenia swoich sił w dyrygowaniu orkiestrą na żywo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przekonać się czy bez dyrygenta orkiestra potrafi zagrać utwór oraz jak to jest być dyrygentem. Jeśli jesteście ciekawi czy to trudne zadanie to zachęcamy do muzycznej zabawy.

25 sierpnia (piątek), godz. 20

"Klezmafour Orkiestronicznie"

Plac przy Katedrze św. Mikołaja w Elblągu

Wykonawcy:

Zespół Klezmafour

Jarosław Praszczałek - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

26 sierpnia (sobota), godz. 16

Zadyryguj EOK!

Przestrzeń między Ratuszem Staromiejskim a Katedrą św. Mikołaja w Elblągu

Wykonawcy:

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

W.A.Mozart – Eine Kleine Nachtmusic

Edvard Grieg – Suita w dawnym stylu „Z czasów Holberga” op. 40

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.