Już 20 i 21 września cała Polska zanurzy się w magii wielkiego ekranu. To za sprawą Święta Kina, czyli ogólnopolskiej akcji, która już od 10 lat popularyzuje chodzenie do kina i przeżywania filmowych emocji. Z tej okazji Kino Światowid zaprasza na seanse w wyjątkowej cenie – bilety jedynie za 14 zł.

Święto Kina, to wyjątkowe wydarzenie, przy okazji którego całe środowisko kinowe, tj. sieci kin: Cinema City, Helios i Multikino oraz Stowarzyszenie Kin Studyjnych, a także Stowarzyszenie „Kina Polskie” i kina niezrzeszone łączą siły, tworząc wspólnie wyjątkową magię ekranu, ponad podziałami, dla wszystkich pokoleń. To idealna okazja by razem z rodziną i przyjaciółmi wybrać się do swojego ulubionego kina i nadrobić filmowe zaległości lub zobaczyć najnowsze premiery.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji. Repertuar znajdziecie tutaj: www.kino.swiatowid.elblag.pl lub www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Wydarzenie współfinansowane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a partnerem wydarzenia jest firma InPost.