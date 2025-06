Święto Wiatru i Podcieni w Łęczu 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, które połączy miłość do przyrody, lokalnych tradycji i twórczej zabawy. Już 5 lipca w godzinach 13:00–18:00 na boisku szkolnym w Łęczu odbędzie się Święto Wiatru i Podcieni – jedno z najbardziej malowniczych wydarzeń tego lata.

Łęcze – urokliwa miejscowość położona wśród wzgórz i pól, słynąca z malowniczych widoków i idealnych warunków do puszczania latawców – stanie się sceną dla święta, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Organizatorzy zadbali o to, by każdy – niezależnie od wieku – znalazł tu coś dla siebie. Nie bez powodu to właśnie wiatr jest jednym z głównych bohaterów wydarzenia. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia latawców, prowadzonych przez instruktorki z CSE "Światowid" w Elblągu. Wszystkie materiały będą dostępne na miejscu, a inspiracji nie zabraknie – zarówno z natury, jak i z regionalnych motywów kulturowych.

Na najmłodszych czeka strefa dziecięca z dmuchanymi zamkami, animacjami i piana party, które z pewnością dostarczą mnóstwa frajdy. Starsi uczestnicy mogą wziąć udział w konkursach z nagrodami, a całe rodziny skorzystać z szerokiej oferty kulinarnej i rękodzielniczej. Na scenie wystąpią dwa zespoły: Windy Train i Karakryna, które zagrają największe hity polskiej muzyki. To będzie świetna okazja, by pośpiewać wspólnie znane melodie i poczuć wakacyjny klimat.

Program wydarzenia:

13:00 – otwarcie imprezy

13:10 – występ wokalny – zespół Seniority z Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

13:40 – występ wokalno-instrumentalny – zespół Dwa Plus Pięć

14:00 – konkursy

14:15 – występ artystyczny – kabaret „Pozytywnie zakręceni” z Elbląga

14:25 – występ wokalno-instrumentalny – zespół Uśmiech z Polskiego Związku Niewidomych o/Elblągu

14:35 – występ wokalno-instrumentalny - Zespół Honoratki z Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia

14:45 – występ wokalno-instrumentalny – grupa Malinki z OZSK Jar w Elblągu

14:55 – występ wokalno-instrumentalny – zespół Diamenty ze Stegny

15:05 - występ wokalny - zespół Zakrzewianki ze Spółdzielczego Domu Kultury SM „Zakrzewo” w Elblągu

15:15 – wyniki konkursu na latawce

15:30 – występ taneczny – Wesołe Seniorki z Pasłęckiego Uniwersytetu III Wieku

15:45 - występ wokalno-instrumentalny – zespół Braniewska Nuta

15:55 – występ wokalno-instrumentalny – zespół Windy Train

16:55 – występ wokalny – chór Perełki

17:05 - gwiazda wieczoru – zespół KARAKRYNA

18:00 – zakończenie imprezy

Program może ulec zmianie.

Święto z przesłaniem

Święto Wiatru i Podcieni to nie tylko okazja do zabawy – to także celebracja lokalnej tożsamości, natury i wspólnoty. Organizatorzy chcą, by wydarzenie inspirowało do kontaktu z przyrodą i promowało aktywne uczestnictwo w kulturze regionu.

Zarezerwuj sobie 5 lipca i przyjedź do Łęcza! Czeka na Ciebie dzień pełen uśmiechu, artystycznych wrażeń i wspólnej radości. Zabierz rodzinę, znajomych i... coś na wiatr! Bo Święto Wiatru i Podcieni to energia, tradycja i kreatywność w najlepszym wydaniu.