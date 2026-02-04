Szekspir na wyciągnięcie ręki - „Jak wam się podoba” w elbląskim teatrze

Świat oszalał na punkcie „Hamneta”. Ekranizacja powieści Maggie O'Farrell podbiła serca jurorów Złotych Globów i pewnym krokiem zmierza po oscarowe statuetki. Ten sukces potwierdza prawdę znaną od wieków - twórczość Williama Szekspira jest nieśmiertelna.

Ale uwaga, aby poczuć tę atmosferę, wcale nie musicie rezerwować biletów do Hollywood. Teatr im. Aleksandra Sewruka zaprasza na spektakl „Jak wam się podoba” - to idealna odpowiedź na światowy renesans Szekspira.

To jedna z pierwszych komedii mistrza ze Stratfordu, która, podobnie jak nagradzany „Hamnet”, bawi się konwencją, przebierankami i pytaniem o to, czym jest prawdziwe uczucie. W elbląskiej inscenizacji znajdziecie wszystko to, co docenili światowi krytycy: głębię psychologiczną, wizualny rozmach i uniwersalną historię, która bawi i wzrusza niezależnie od epoki.

Zapraszamy do wspólnego przeżywania sztuki. Do zobaczenia w teatrze!

„Jak wam się podoba” William Szekspir, reż. Sławomir Narloch

13 lutego godz. 19:00

14 lutego godz. 18:00

15 lutego godz. 17:00

