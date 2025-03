Sześć dekad z formami. Jak będzie wyglądał jubileusz?

W 2025 roku obchodzimy 60. rocznicę pierwszego Biennale Form Przestrzennych, o czym przypomina w swojej interpelacji Antoni Czyżyk (KO). Co będzie się działo w mieście w związku z tą rocznicą?

Antoni Czyżyk przypomina, że w związku z Biennale Form Przestrzennych łącznie w przestrzeni miasta powstało ponad 50 obiektów, większość możemy oglądać do dziś. W swojej interpelacji wiceprzewodniczący RM pyta, na jakim etapie są prace związane z odnowieniem form, a także o kwestię podświetlania form przestrzennych.

W odpowiedzi prezydent Michał Missan przypomina najpierw, że „Centrum Sztuki Galeria EL po raz piąty została beneficjentem programu ministerialnego Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025, w ramach środków z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Instytucja realizuje projekt pn. Forma – Światło. Konserwacja Form Przestrzennych z kolekcji Otwartej Galerii form z 1965 roku: Andrzeja Matuszewskiego i Zbigniewa Gostomski oraz formy Jana Chwałczyka z 2013 roku. Kwota uzyskanego dofinansowania w wysokości 129 150 zł".

Prezydent Elbląga podkreśla też, że obecnie nie przewiduje się podświetlania form przestrzennych, wskazuje jednak, że formy przestrzenne to cenne dziedzictwo kulturalne i „podjęcie działań w tym zakresie jest zasadne”.

Przejdźmy do planów związanych z 60. rocznicą I Biennale Form Przestrzennych. Odbędzie się m. in. wystawa duetu nieżyjących artystów, Bena Muthofera i Gerharda Jürgena Bluma Kwiatkowskiego pod tytułem "Życiorysy równoległe". „Projekt prezentuje sylwetkę obu twórców, jako dwóch równoległych życiorysów artystycznych XX wieku w środkowej Europie, rozpiętych pomiędzy Polską a Niemcami”. Wystawa będzie zrealizowana we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, a także w partnerstwie z Museum für Konkrete Kunst w Ingolstadt. Projekt został dofinansowany kwotą 86 000 zł w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „SYNERGIE”, będącego elementem krajowego programu kulturalnego Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej. Ekspozycja będzie dostępna od 22 maja do 29 czerwca.

Michał Missan zapowiada też, że wystawie towarzyszyć będzie reedycja katalogu z I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (nakład 200 sztuk). Centrum Sztuki Galerii EL co miesiąc w mediach społecznościowych będzie publikowało odcinek wideo-podcastu o historii Biennale, takich odcinków będzie siedem. Złożony też został wniosek dotyczący zadania „Szlakiem Form Przestrzennych” w ramach konkursu o nazwie „Łączy nas turystyka 2025”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności Szlaku Form Przestrzennych w Elblągu. Docelowo w mieście ma powstać mural upamiętniający 60. rocznicę I Biennale Form Przestrzennych.