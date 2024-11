Sztuka inteligencji

– Program jest tylko narzędziem, rozumie mechanizm, w jakim dźwięki postępują po sobie, nie rozumie za to czegoś, czym jest fraza i kreatywność – mówi Michał Janocha, dyrygent z Poznania, który przyjechał do Elbląga na dzisiejszy (20 listopada) interaktywny koncert z użyciem sztucznej inteligencji. Zdjęcia.

Koncert, którego tematem była sztuczna inteligencja w muzyce, został przeznaczony dla uczniów elbląskich szkół średnich, którzy w aktywny sposób mogli wziąć w nim udział. Jak? Dzięki czemuś, co każdy z nas nosi w kieszeni – smartfonom. Wystarczyło tylko zeskanować kod QR, by uzyskać dostęp do dwóch plików dźwiękowych.

– Publiczność w tym przypadku będzie chórem, który zamiast śpiewać, zagra na swoich elektronicznych instrumentach – mówi Michał Janocha, dyrygent z Poznania. – Koncert przybliży muzykę klasyczną z tą nowoczesną, z użyciem zaawansowanej technologii. Fragmenty dzieł klasyków zostaną przetworzone przez sztuczną inteligencję i będziemy tworzyć z tego nowe rzeczy.

Instrumenty, które wzięły udział w doświadczeniu grając fragment utworu Mozarta to flet oraz trąbka. Ich brzmienie zostało następnie przetworzone przez specjalny program. Jak brzmiały?

– Elektronicznie – mówi dyrygent. – O ile muzyka sztucznej inteligencji będzie oceniana przez człowieka, a nie przez inną sztuczną inteligencję, kompozytorzy mogą czuć się bezpieczni. Program jest tylko narzędziem, rozumie mechanizm, w jakim dźwięki postępują po sobie, nie rozumie za to czegoś, czym jest fraza i kreatywność.

Publiczność podzielała zdania dyrygenta, ale brała czynny udział w części interaktywnej. Sam koncert miał szansę odbyć się z inicjatywy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która zaprosiła Michała Janocha do współpracy, będącego na codzień wykładowcą na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

– Pierwszy raz rozmawialiśmy o tym pomyśle podczas Poznańskiego Festiwalu Kultury i Sztuki. Przygotowania trwały tak naprawdę setki godzin i polegały na programowaniu, a same próby mieliśmy od poniedziałku. To też pierwszy raz, jak współpracuję z Elbląską Orkiestrą Kameralną i czuję się przez nią bardzo dobrze przyjęty oraz zaopiekowany, cieszę się na dzisiejsze spotkanie.

O swoich wrażeniach po występie opowiedział nam Janek, uczeń jednej z elbląskich szkół.

– Podobał mi się również sam wykład, który odbył się na początku. W koncercie brałem udział, myślę, że to ambitny pomysł i na pewno ciekawy – przyznaje licealista.

