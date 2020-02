Sztuka kochania w Światowidzie

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rozpocznie się XXIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?”. Już dziś zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w prezentacjach konkursowych.

To będzie dwudziesty czwarty raz z Ogólnopolskim Festiwalem Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”, który co roku gromadzi doskonałych recytatorów oraz wykonawców piosenki poetyckiej z całej Polski. Festiwal ma charakter otwarty i jest skierowany do ludzi, których łączy pasja artystycznej ekspresji w języku ojczystym.

Nie ma tematu bardziej inspirującego niż miłość i to ona jest motywem przewodnim Festiwalu. Pod jej wpływem twórcy wyrażają drzemiące w nich pragnienia, emocje i uczucia, które mają silny wpływ nie tylko na nich samych, ale także na odbiorców ich sztuki.

OFSS „…czy to jest kochanie?” ma formułę konkursową. Do rywalizacji można przystąpić w jednej z dwóch kategorii: piosenki poetyckiej oraz recytacji. Recytatorzy muszą przygotować do prezentacji dwa utwory o tematyce miłosnej pisane wierszem lub prozą, a prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut, podobnie jak prezentacja wykonawców piosenki poetyckiej. Festiwal jest skierowany zarówno do młodzieży, jak i dorosłych - nie ma ograniczeń wiekowych, daje możliwość każdemu, liczy się talent i zdolności.

Na tegoroczną edycję zapraszamy w dniach 21-22 marca. Prezentacje konkursowe przeprowadzone są pierwszego dnia Festiwalu. Najlepsi otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe oraz wezmą udział w Koncercie Galowym Laureatów XXIV edycji Festiwalu, który odbędzie w niedzielę, 22 marca. Gwiazdą wieczoru będzie Alicja Majewska, która podczas Gali wystąpi z Włodzimierzem Korczem i Warsaw Opera Quartet.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w prezentacjach konkursowych XXIV edycji OFSS „...czy to jest kochanie?”. Do udziału można się zgłaszać do 27 lutego. Szczegółowe wytyczne znaleźć można w regulaminie konkursu - na stronie internetowej Festiwalu (link: http://www.kochanie.swiatowid.elblag.pl).

Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym festiwalu