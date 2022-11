SztukaTERRiA 2022, czyli jarmark świąteczny już 4 grudnia!!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych SztukaTERRIA, który odbędzie się 4 grudnia w CSE „Światowid” w Elblągu. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. Do udziału w jarmarku zgłosiło się wyjątkowo dużo wystawców. Zapowiada się fantastyczna, świąteczna impreza! Zapraszamy już dziś!

SztukaTERRiA. Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych, jest imprezą wystawienniczo–handlową organizowaną w celu zaprezentowania przedmiotów sztuki rękodzielniczej oraz produktów żywności naturalnej.

- SztukaTERRiA od lat stanowi doskonałą okazję do promocji twórców ludowych z Warmii i Mazur oraz propagowania wśród odwiedzających nowych form aktywności artystycznej – mówi Antoni Czyżyk, Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. - Zależy nam na stworzeniu przestrzeni, gdzie wystawcy w sposób komfortowy mogą zaprezentować swoje wyroby, tak aby, jak największa liczba odbiorców skorzystała z ich oferty – dodaje Antoni Czyżyk.

W jarmarku udział wezmą osoby indywidualne, grupy twórców, galerie lub instytucje zajmujące się rękodziełem, rzemiosłem, wyrobem produktów żywności naturalnej, prowadzące swoją twórczość na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Przedmiotem Jarmarku są wyroby rękodzieła ludowego, przedmioty twórczości artystycznej oraz produkty żywności naturalnej tj. ceramika, zabawki, biżuteria, rzeźba, hafty, ozdoby, frywolitki, dekoracje świąteczne, upominki, obrazy, koronka, rysunek na szkle, plecionkarstwo, wyroby z bursztynu, metalu i drewna, pamiątkarstwo i inne oraz produkty żywności naturalnej (wędliny, pieczywo, nabiał, miody bez zawartości alkoholu itp.).

Ozdoby bożonarodzeniowe (bombki, stroiki), dekoracje świąteczne, wyroby z makramy, odzież, zabawki i inne artystyczne drobiazgi, które mogą być doskonałymi prezentami świątecznymi, ale również żywność naturalną (chleby, pierniki, soki) będzie można kupić na Warmińsko-Mazurskim Jarmarku Wyrobów Artystycznych SztukaTERRiA. Jarmark odbędzie się 4 grudnia (niedziela) w godz. od 10 do 17 w sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid” w Elblągu.

Wydarzenie pn. sztukaTERRIA to tradycyjna impreza, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i na stałe wpisała się do kalendarza imprez, które odbywają się w CSE Światowid w Elblągu.

- SztukaTERRIA niezmiennie przyciąga zarówno ciekawych twórców z naszego województwa, jak i elblążan zainteresowanych zakupem nietuzinkowych ozdób i prezentów – mówią organizatorzy. Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze również podczas tegorocznej edycji.

Podczas sztukaTERRII swoje produkty będzie prezentowało kilkudziesięciu wystawców z całego regionu. Wśród nich twórcy, artyści ludowi, organizacje, osoby indywidualne zajmujące się rękodziełem, rzemiosłem, wyrobem produktów żywności naturalnej. Z pewnością odwiedzający będą mieli z czego wybierać. Na jarmarku pojawi się blisko dziesięciu wystawców z żywnością - w tym miody, wyroby z wosku, syropy, ciasta, lizaki, chleby, pierniki artystyczne, kwas chlebowy, syropy z sosny, mniszka lekarskiego, naturalne soki.

Co ważne, organizatorzy przygotują specjalne stoisko plastyczne dla dzieci. Tak, aby rodzicie mogli spokojnie zwiedzać i robić zakupy podczas jarmarku, a w tym czasie dzieci będą twórczo spędzać czas i się dobrze bawić!

Na odwiedzających czekają również konkursy! Każdy zwiedzający będzie mógł wygrać produkty przekazane przez wystawców.

Jarmark to doskonałe miejsce, gdzie kupić będzie można niebanalne prezenty świąteczne, domowe dekoracje i zdrową żywność. Zapraszamy w godz. od 10 do 17 do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu!