SztukaTERRiA 2026. Jarmark wyrobów artystycznych w Elblągu

13 grudnia 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się kolejna edycja Warmińsko-Mazurskiego Jarmarku Wyrobów Artystycznych SztukaTERRiA. Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z ofertą regionalnych twórców, rękodzielników, rzemieślników i producentów naturalnej żywności.

SztukaTERRiA to cykliczne wydarzenie, którego celem jest prezentacja i promocja twórczości artystycznej, rękodzieła, tradycyjnego rzemiosła oraz produktów regionalnych. Jarmark umożliwia bezpośredni kontakt wystawców z odwiedzającymi i daje możliwość zakupu wyrobów tworzonych przez lokalnych producentów.

W ofercie jarmarku znajdą się między innymi ceramika, biżuteria, obrazy, rzeźby, hafty, koronki, ozdoby, dekoracje, zabawki oraz wyroby z drewna, metalu i bursztynu. Odwiedzający będą mogli również zapoznać się z ofertą naturalnych produktów spożywczych, takich jak miody, pieczywo i przetwory.

Grudniowa edycja wydarzenia będzie okazją do zakupu dekoracji świątecznych i oryginalnych upominków. Jarmark skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rękodziełem, lokalną twórczością oraz regionalnymi produktami.

Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych SztukaTERRiA odbędzie się 13 grudnia 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w godz. 10:00 – 17:00. Wstęp bezpłatny.