Taneczna eksplozja w Elblągu – zapraszamy na Mistrzostwa Polski Disco Dance i Stage Dance!

Elbląg szykuje się na taneczne emocje! W dniach 8-9 marca 2025 roku Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" stanie się areną Mistrzostw Polski Disco Dance i Stage Dance. Przygotujcie się na niezapomniane występy w stylach modern, showdance, jazz, i disco-dance, podczas pierwszego w historii Elbląga tak wyjątkowego tanecznego wydarzenia.

W dniach 8-9 marca 2025 roku, od godziny 10:00 do 19:00, CSE „Światowid” w Elblągu będzie gościł największe gwiazdy polskiego tańca podczas Mistrzostw Polski Disco Dance i Stage Dance. Wydarzenie to nie tylko okazja do zobaczenia najlepszych tanecznych talentów, ale także możliwość wsparcia lokalnej sceny tanecznej i cieszenia się niesamowitym poziomem współzawodnictwa.

Tegoroczne mistrzostwa to nie tylko wyjątkowa okazja dla uczestników, ale także dla widzów, którzy mogą poczuć na własnej skórze energię i ekscytację sportowego tańca na najwyższym poziomie. Zapraszamy na trybuny, by razem przeżywać te magiczne chwile!

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.promyk.elblag.pl oraz pod numerami telefonu 55/6110130 i 609 977 220. Bilety na trybuny kosztują 40 złotych. Organizatorem imprezy jest Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" oraz Polski Związek Sportu Tanecznego.