Przed nami trzy dni pełne emocji, pasji i tanecznych prezentacji. W dniach 19-21 czerwca Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na taneczny weekend, który zakończy sezon artystyczny Centrum Tańca „Promyk”.

W piątek, 19 czerwca, odbędzie się Pokazowy Turniej Tańca „Bażant”. Na scenie zaprezentują się najmłodsi tancerze i gimnastyczki uczestniczący w zajęciach Centrum Tańca „Promyk” oraz w programach realizowanych w elbląskich szkołach i przedszkolach. Dla wielu z nich będzie to pierwszy występ przed publicznością.

Sobota należeć będzie do uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego POMOSTY. Do Elbląga przyjadą pary taneczne z całej Polski, by rywalizować o kolejne punkty w klasyfikacji sportowej i zakończyć sezon taneczny na jednym z ostatnich turniejów rankingowych w kraju.

Finałem weekendu będą jubileuszowe, 25. Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne. W niedzielę, 21 czerwca, publiczność zobaczy prezentacje solistów, duetów i formacji w takich stylach jak hip-hop, disco dance czy taniec współczesny. To wydarzenie od lat przyciąga młodych tancerzy z całej Polski i cieszy się dużym zainteresowaniem widzów.

Taneczny weekend w CSE „Światowid” będzie okazją do podziwiania talentu, zaangażowania i różnorodności form tanecznych - od pierwszych scenicznych kroków po występy doświadczonych zawodników. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Elbląga i regionu do wspólnego przeżywania tych wyjątkowych wydarzeń.