Targi Sztuki Młodej w „Światowidzie”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza 23 czerwca (czwartek) na Targi Sztuki Młodej '22. Targi mają na celu promocję młodych twórców, instytucje i organizacje zajmujące się szeroko pojętą kulturą, oraz firmy działające w obszarze kultury i sztuki. Wstęp wolny. Zapraszamy!

- Organizując to przedsięwzięcie przyświeca nam idea wspierania młodej, dobrej sztuki - także tej użytkowej, poprzez możliwość jej zakupu, a za czym idzie inwestycję w sztukę – zapowiadają organizatorzy. – Zachęcamy do zakupów dzieł i wytworów artystów oraz firm wystawiających się, jak również do zapoznania się z ofertą kulturalną instytucji i organizacji pozarządowych – dodają organizatorzy.

Zapraszamy artystów do wystawiania prac. Udział darmowy – ilość miejsc ograniczona. Zapisy: maciej.olewniczak@swiatowid.elblag.pl

Targi odbędą się w 23 czerwca (czwartek) w holu CSE „Światowid” w Elblągu w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!