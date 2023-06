Teatr dla całych rodzin

Historia o sile przyjaźni, o przewrotnej relacji między dwójką bohaterów i o tym, że nieraz podejmujemy w życiu złe decyzje. „Poznajcie Franka” w najbliższą sobotę o godz. 16 na dziedzińcu Galerii EL.

Spółdzielnia Socjalna IDEA zaprasza na dwa, widowiskowe, familijne spektakle plenerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które już w lipcu pojawią się w ramach akcji „Rozbójnicy na ulicy”. W nadchodzącym miesiącu zbójnicka banda spotka się z widzami w dwóch różnych lokalizacjach i zaprosi do współpracy niezwykłych artystów.

Już w najbliższą sobotę na dziedzińcu Galerii EL, która jest partnerem tegorocznych rozbójnickich akcji, będzie można zobaczyć spektakl pt. „Poznajcie Franka” w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Ulicznego. To dynamiczna i niezwykle zabawna opowieść, która pokazuje, że czasami nieźle trzeba się nagimnastykować i nagłówkować, żeby odkręcić złe decyzje i móc ocalić to, co ważne - zwłaszcza kiedy Twój najlepszy przyjaciel przechodzi niespodziewane przemiany wewnętrzne. A po spektaklu rozbójnicy zapraszają na rodzinne warsztaty tworzenia bransoletek przyjaźni.

ROZBÓJNICY NA ULICY: AKCJA II

Familijny spektakl plenerowy „Poznajcie Franka”, Olsztyński Teatr Uliczny

Sobota, 01.07, godz. 16 | dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL

A już w ostatni weekend lipca na elbląski Plac Katedralny zawita „Wesoły Cyrk Pana Pedro”. To będzie spotkanie niezwykłe, zabawne i trzymające w napięciu do ostatniej sekundy. Bowiem w cyrku dzieją się rzeczy zaskakujące, a dzięki wspaniałym artystom można przeżyć niezapomniane chwile. Zbójnicka banda zaprasza na cyrkowe widowisko z elementami żonglerki, pantomimy i klaunady, a także wykorzystaniem ognia i efektów pirotechnicznych.

ROZBÓJNICY NA ULICY: AKCJA III

Familijny spektakl cyrkowy „Wesoły Cyrk Pana Pedro”, Piotr Myszczyszyn

Sobota, 29.07, godz. 16.00 | Plac Katedralny

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Projekt "Teatralne lato w mieście" realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną IDEA przy współudziale finansowym samorządu miasta Elbląga. Współorganizatorem tegorocznych wydarzeń jest Centrum Sztuki Galeria EL.