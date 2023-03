Teatr nasz widać ogromny

Do końca czerwca ma potrwać rozbudowa i modernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka. Trwają właśnie prace wykończeniowe. Zobacz zdjęcia z placu budowy.

Umowa z wykonawcą – elbląską Przemysłówką 03 - została podpisana do połowy lutego, ale termin zakończenia prac został przedłużony aneksem do końca czerwca. Powodem były niespodziewane przeszkody, niezaznaczone wcześniej w projekcie, które w niektórych miejscach uniemożliwiały kontynuowanie prac, jak na przykład kable energetyczne od pobliskiej trafostacji, które trzeba było przepiąć w inne miejsce, a formalności zajęły kilka miesięcy.

- Można powiedzieć, że prace są na etapie wykończeniowym. Zostały nam trzy miesiące na wykończenie i miesiąc na odbiory – mówi Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka, który oprowadzał nas dzisiaj po modernizowanych pomieszczeniach z kierownikiem budowy panią Pauliną.

Elewacja teatru od strony ul. Teatralnej jest już gotowa. To tu będzie znajdować się wejście główne do instytucji. Widzowie będą wchodzić na gigantyczny hol, gdzie będzie znajdować się kasa teatru, foyer i teatralna galeria. Stamtąd schodami lub windą będą docierać do mieszczącej się na drugim piętrze rozbudowanej Małej Sceny, przy której jest osobne foyer. Po drodze będą mijać piętro m.in. z salą prób.

- Sala prób jest wielofunkcyjna. Ta ściana będzie cała w lustrach, co umożliwi próby choreograficzne. Tam mamy zaprojektowany ekran, na którym będziemy mogli przypominać sobie spektakle długo niegrane. Możemy prowadzić próby nowych spektakli. Szerokość tej sali jest taka jak szerokość „okna” dużej sceny, są też reflektory. Mamy też zaplanowaną rozwijaną podłogę baletową czarną, by światło nie odbijało się od podłogi – opowiada Mirosław Siedler.

Swoje nowe pomieszczenia będą mieli nie tylko aktorzy, ale także m.in. pracownicy administracji, krawcowe, zaopatrzenie i dyrekcja. Z nowej części teatru będzie można bezproblemowo przejść na dużą scenę, zostanie też zamontowana winda towarowa, którą będzie można transportować między piętrami np. elementy scenografii.

Największe wrażenie robi Mała Scena, która po rozbudowie jest dwa razy większa niż dotychczas, będzie miała widownię na 200 miejsc. Aktorzy pół żartem, pół serio zastanawiają się, czy nie zmienić jej nazwy na Kameralną.

- Przy widowni powyżej 150 osób zaczyna się rentowność realizacji spektaklu. A optymalne jest 200 miejsc. Widownia będzie szufladowa, możemy ją rozsunąć do końca. Przy suficie mamy dwie niezależne kratownice, jedną nad sceną, drugą nad widownią, które można opuszczać i ustawiać reflektory na nich według potrzeb – dodaje dyrektor Siedler.

Przypomnijmy, że rozbudowa Teatru im. Aleksandra Sewruka odbywa się z dofinansowaniem funduszy unijnych. Wartość inwestycji według projektu to 14,1 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 4,5 mln zł. Dyrekcja Teatru przewiduje, że dzięki realizacji tej inwestycji i zwiększeniu oferty kulturalnej liczba osób z niej korzystających zwiększy się o ok. 15 procent.