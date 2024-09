Teatr pyta widzów o zdanie. Chodzi o dalszą rozbudowę

Teatr im. A. Sewruka czeka kolejna rozbudowa. Mają w nim powstać nowe pracownie, magazyny, garderoby a także nowe przestrzenie do edukacji edukacyjnej i artystycznej. Zanim rozbudowa będzie możliwa, teatr pyta widzów o zdanie, czego po nim oczekują. Internetową ankietę można wypełnić do 16 września.

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania na kolejny etap rozbudowy teatru jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Odbywają się one w formie internetowej ankiety, która jest dostępna pod tym adresem.

Teatr apeluje do widzów:

Kolejny etap rozbudowy Teatru to niezwykle ważna inwestycja. Jest nie tylko zamknięciem wszystkich poprzednich etapów rozbudowy, ale też możliwością, która otworzy nowe perspektywy dla mieszkańców oraz wzbogaci ofertę kulturalną całego regionu.

Prace modernizacyjne i rozszerzenie przestrzeni teatralnych pozwalają na realizację wielu ambitnych celów, które mają pozytywny wpływ zarówno na środowisko teatralne, jak i lokalną społeczność.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu stoi przed kolejną możliwością powiększenia swoich przestrzeni, zarówno tych, administracyjnych, które są niezbędne do realizacji każdego projektu, poprzez pracownie części zascenicznej, pracujących na co dzień na potrzeby obsługi widowisk, przez magazyny, garderoby, powierzchnie dla działalności edukacyjnej i literackiej oraz ciągi komunikacyjne, parkingi i część gastronomiczną, jako wyjątkowe miejsce spotkań kulturalnych, gdzie widzowie będą mogli spędzić czas przed i po spektaklach. Zmodernizowane przestrzenie będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, co uczyni Teatr instytucją otwartą i przyjazną dla wszystkich.

Jednym z kluczowych aspektów rozbudowy jest powiększenie zaplecza edukacyjnego. Dzięki nowym salom warsztatowym i przestrzeniom dydaktycznym, Teatr będzie mógł znacznie rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o warsztaty teatralne dla wszystkich grup wiekowych oraz zajęcia w rozbudowanych pracowniach, takich jak stolarska, krawiecka, plastyczna i charakteryzatornia. Warsztaty dostępne będą nie tylko dla młodzieży i dorosłych, ale również dla dzieci i seniorów, chcących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne. Teatr stanie się centrum edukacyjnym, gdzie każdy, niezależnie od wieku, znajdzie inspirację do rozwijania swojego twórczego potencjału.

Nowy etap rozbudowy stworzy również możliwość realizacji całkiem nowej oferty edukacyjnej - zwiedzania Teatru. Dzięki specjalnym trasom turystycznym, odwiedzający będą mogli zobaczyć kulisy pracy scenicznej, poznać historię budynku, a także dowiedzieć się więcej o procesie tworzenia spektakli. To unikalna okazja, by odkryć tajemnice teatru od wewnątrz i zrozumieć, jak powstają najważniejsze widowiska. Zwiedzanie teatru może stać się atrakcją nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców, którzy chcą bliżej poznać lokalną instytucję kultury.

W planach Teatru jest także otwarcie przestrzeni przeznaczonych twórczości literackiej, gdzie organizowane będą spotkania z pisarzami, warsztaty literackie oraz konkursy dramaturgiczne. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli szansę nie tylko obcować z kulturą na najwyższym poziomie, ale również aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Tworzenie nowych dzieł scenicznych, inspirowanych lokalną historią i tożsamością, pozwoli na wzbogacenie repertuaru Teatru i zacieśni więzi z lokalną społecznością.

Kolejny etap rozbudowy Teatru to inwestycja w przyszłość kultury i sztuki. Nowe możliwości edukacyjne, otwarcie na zwiedzanie, rozwój literacki i artystyczny oraz większa dostępność sprawią, że Teatr stanie się nie tylko miejscem spektakli, ale prawdziwym centrum życia kulturalnego i twórczego.

Państwa pomoc jest przy tym niezbędna, dlatego prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta aktywna jest tylko do 16 września, nie zwlekaj – apeluje zespół Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Link do ankiety