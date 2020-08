„TenTent – trawienie sztuki” w Galerii EL

Na nietypowe spotkanie kończące sezon letni zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. W sobotę 29 sierpnia odbędzie się „TenTent – trawienie sztuki” czyli noc pod namiotami na dziedzińcu galerii, podczas której będzie można posłuchać muzyki, porozmawiać o lokalnej kulturze i kulturalnie się pobawić.

Ideą spotkania jest to, by jeden z ostatnich ciepłych wieczorów czy nocy spędzić w plenerze w towarzystwie ludzi zainteresowanych szeroko pojętą kulturą. Nie robimy sztywnych ram tego spotkania. Można będzie posłuchać muzyki granej z winyli, poczytać, porysować/malować (do dyspozycji sztalugi), pobawić się przy grach planszowych czy z frisbee. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zachęcamy do zabrania namiotu i spędzenia tu całej nocy (można też wziąć karimatę, śpiwór i skorzystać z przestrzeni wielkiego namiotu, który w tym sezonie stoi na dziedzińcu Galerii EL.

Organizatorzy liczą na udział osób zainteresowanych tym, co w elbląskiej kulturalnej trawie piszczy i wspólną rozmowę na temat tego, jak wzmocnić jej działania i oddziaływanie. Spotkanie ma mieć charakter luźny, nieformalny.

Na dziedzińcu rozstawione będą leżaki, zachęcamy do przyniesienia grilla, kocy (jeśli pogoda nie będzie korzystna wykorzystamy przestrzeń dużego namiotu).

Rano przy spokojnej muzyce zjemy wspólnie śniadanie.

Jeśli elbląscy artyści chcieliby się włączyć w jakiś szczególny sposób, zaprezentować przy okazji – prosimy o kontakt.

Przewidujemy postawienie około 10 namiotów poza głównym namiotem imprezowym.

Do udziału w imprezie uprawnia zakup okolicznościowego znaczka w cenie 5 zł (kasa Galerii EL).

Zainteresowanych postawieniem swojego namiotu prosimy o wcześniejszy kontakt, żeby przygotować logistykę przestrzeni: wojtek@galeria-el.pl lub 556256780.

TenTent – trawienie sztuki

29 sierpnia (sobota) godz. 18:00 do niedzieli godz. 12:00

O imprezowy catering zadba Klub Środowisk Twórczych Krypta.