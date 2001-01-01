Tramwaje wracają w pełnym wymiarze

Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje linii nr 4 i 5 od poniedziałku (15 września) wracają na tory. „Czwórka” zgodnie z zapowiedziami będzie jeździć więcej i częściej. W związku z przywróceniem pełnej komunikacji tramwajowej i likwidacją autobusowej komunikacji zastępczej dojdzie również do korekt w rozkładach jazdy pozostałych linii nr 1, 2, 3, 5.

ZKM w Elblągu informuje, że od 15 września 2025 przywrócone zostanie funkcjonowanie linii tramwajowych nr 4 i 5, z tym że z uwagi na nadal trwające roboty drogowo torowe, wyłączone z ruchu zostaną oba przystanki tramwajowe Dąbka/rynek.

Jednocześnie informujemy, że dla linii nr 4 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy uwzględniający zmiany, o które postulowali przede wszystkim mieszkańcy biorący udział w konsultacjach społecznych na temat funkcjonowania elbląskiej komunikacji miejskiej. Wspomniane zmiany to zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów na linii nr 4 oraz większa liczba kursów „czwórki” (36 kursów dodatkowych).

Ponadto w rozkładach jazdy wszystkich pozostałych linii wprowadzone zostały korekty wynikające m.in. ze zgłaszanych przez pasażerów uwag i wniosków.

Nowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie www.zkm.elblag.com.pl (komunikacie), w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz w siedzibie ZKM przy ul. Browarnej 90, ponadto informacje nt nowych rozkładów jazdy można uzyskać pod nr tel: 55 235 55 00 lub 55 230 79 00. Na przystankach, nowe rozkłady jazdy będą umieszczane od 12 września (piątek).

Wraz z przywróceniem funkcjonowania linii tramwajowych nr 4 i 5 likwidacji ulegnie autobusowa komunikacja zastępcza T4. Nadal jednak będą obowiązywały objazdy na liniach autobusowych nr 19, 21 i 100.

Przypomnijmy, że inwestycja jest częścią dużego przedsięwzięcia, którego celem jest modernizacja infrastruktury tramwajowej, obejmującego zakup nowych, niskowejściowych tramwajów oraz przebudowa 6 torowisk. Koszt przedsięwzięcia to prawie 184 mln z dofinansowaniem w wysokości ponad 126 mln zł z programu „Europejskie Fundusze dla Polski Wschodniej”.

Od redakcji: Jak zawsze zachęcamy do sprawdzania aktualnych rozkładów jazdy na portEl.pl.