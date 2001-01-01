Biskup pomocniczy został ordynariuszem diecezji

Papież Leon XIV zdecydował, że nowym biskupem elbląskim zostanie Wojciech Skibicki. Duchowny był do tej pory biskupem pomocniczym diecezji.

- Ojciec Święty Leon XIV ustanowił biskupem elbląskim księdza biskupa Wojciecha Skibickiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej. Jest on czwartym w kolejności pasterzem Kościoła partykularnego elbląskiego. Zarząd nad diecezją Biskup Nominat przejmie w dniu 17 października, a 18 października odbędzie uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu - poinformowała na swojej stronie diecezja elbląska.

Biskup elbląski Jacek Jezierski, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, w listopadzie ubiegłego roku złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnienia urzędu w związku z osiągnięciem wieku 75 lat. Przez kolejne miesiące nadal kierował diecezją. Jego następcę wybrał już następca papieża Franciszka, Leon XIV.

Wojciech Skibicki (ur. 1970 w Skrwilnie) był wcześniej biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej. Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczał w Malborku. Studiował teologię w w seminariach w Olsztynie i w Elblągu, przyjął święcenia kapłańskie w 1995 r.

Po święceniach był wikarym w parafii św. Rodziny w Elblągu, sekretarzem biskupa w latach 1997-1998 i 2003-2010, w latach 2009-2019 rzecznikiem prasowym kurii. W latach 2004-2016 pełnił funkcję wicedyrektora Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, od 2006 do 2015 r. pełnił funkcję diecezjalnego korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej. Obronił doktorat z liturgiki na KUL-u, wykładał ją w seminariach w Elblągu i Pieniężnie.

Święcenia biskupie przyjął 6 kwietnia 2019 r. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji ds. Duchowieństwa. Był delegatem biskupa elbląskiego ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego.