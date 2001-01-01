UWAGA!

----

Biskup pomocniczy został ordynariuszem diecezji

 Elbląg, Wojciech Skibicki,
Wojciech Skibicki, fot. arch. portEl.pl

Papież Leon XIV zdecydował, że nowym biskupem elbląskim zostanie Wojciech Skibicki. Duchowny był do tej pory biskupem pomocniczym diecezji.

- Ojciec Święty Leon XIV ustanowił biskupem elbląskim księdza biskupa Wojciecha Skibickiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej. Jest on czwartym w kolejności pasterzem Kościoła partykularnego elbląskiego. Zarząd nad diecezją Biskup Nominat przejmie w dniu 17 października, a 18 października odbędzie uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu - poinformowała na swojej stronie diecezja elbląska.

Biskup elbląski Jacek Jezierski, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, w listopadzie ubiegłego roku złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnienia urzędu w związku z osiągnięciem wieku 75 lat. Przez kolejne miesiące nadal kierował diecezją. Jego następcę wybrał już następca papieża Franciszka, Leon XIV.

Wojciech Skibicki (ur. 1970 w Skrwilnie) był wcześniej biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej. Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczał w Malborku. Studiował teologię w w seminariach w Olsztynie i w Elblągu, przyjął święcenia kapłańskie w 1995 r.

Po święceniach był wikarym w parafii św. Rodziny w Elblągu, sekretarzem biskupa w latach 1997-1998 i 2003-2010, w latach 2009-2019 rzecznikiem prasowym kurii. W latach 2004-2016 pełnił funkcję wicedyrektora Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, od 2006 do 2015 r. pełnił funkcję diecezjalnego korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej. Obronił doktorat z liturgiki na KUL-u, wykładał ją w seminariach w Elblągu i Pieniężnie.

Święcenia biskupie przyjął 6 kwietnia 2019 r. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji ds. Duchowieństwa. Był delegatem biskupa elbląskiego ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego.

TB

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 