Nareszcie weekend: Koncert na wodzie, Dni Otwarte w Światowidzie i regaty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Do koncertów na tradycyjnej scenie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale na scenie pływającej po rzece? W piątek, 12 września będzie okazja do posłuchania utworów grupy The Nierobbers, której sceną będzie Tryt.K - platforma Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? pływająca po rzece Elbląg między mostami. Więcej informacji w tym artykule.

 

Dobiegają końca Elbląskie Dni Seniora. W ramach obchodów elbląski teatr 12 września zaprezentuje kolejny raz Czaszkę z Connemary, więcej tutaj.

 

Przyjdź i odkryj, co skrywa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu! W sobotę, 13 września zaprezentuje się ono mieszkańcom Elbląga w Centrum Handlowym Ogrody, a w niedzielę, 14 września otworzy siedzibę, by pokazać budynek, ofertę i technologiczne ciekawostki. Szczegóły tutaj.

 

SUP CUP'25 - Grand Prix o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego to regaty adresowane są do wszystkich osób od 16. roku życia, które chcą spróbować swoich sił w przepłynięciu rzeki na SUPach. Miejsce regat: Rzeka Elbląg pomiędzy mostami Wysokim i Niskim, biuro regat: Caffee Przystań ul. Wybrzeże Gdańskie 12, Elbląg. Pierwszy termin wydarzenia to niedziela, 14 wrześniawięcej tutaj.

 

Inne sportowe wydarzenia weekendu sprawdzisz tutaj. W filmiku naszej niezastąpionej Kasi usłyszysz też więcej o ofercie MOSiR-u na nadchodzące dni.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu

