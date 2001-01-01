UWAGA!

Żółto-biało-niebiescy pokazali charakter, zabrakło skuteczności

Była walka i determinacja, były sytuacje i gole. Było optymistycznie, ale zabrakło jedynie kropki nad i w meczu przeciwko Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkanie zakończyło się kompromisowo, podziałem punktów, pozostawiając kibiców z mieszanymi uczuciami, bo z jednej strony cieszyła ambicja Olimpii, z drugiej pozostał niedosyt, bo dziś można było pokusić się o komplet punktów.

W składzie Olimpii widać było kolejne roszady, co trudno uznać za niespodziankę, skoro elblążanie od trzech spotkań pozostają bez zwycięstwa. Między słupkami znów stanął młodzieżowiec Tymon Wojciechowski, w wyjściowej jedenastce utrzymał miejsce Orest Tiahlo, a od pierwszej minuty szansę dostał także Dominik Kozera, pierwszy raz w obecnym sezonie.

Początkowe fragmenty były wyrównane, ale brakowało klarownych okazji. Oglądaliśmy jakiś stały fragment, jakieś dośrodkowanie, ale w zasadzie nic szczególnego, co mogłoby zelektryzować kibiców. Aż nadeszła 16. minuta. Pierwszy strzał w meczu i od razu gol „stadiony świata”. Na listę strzelców wpisał się zawodnik o niezwykle bogatym piłkarskim CV, były gracz Legii Warszawa, pięciokrotny mistrz Polski, sześciokrotny zdobywca krajowego pucharu, dziewięciokrotny reprezentant kraju i autor 59 trafień w Ekstraklasie. W tym sezonie Świtu zdążył już zdobyć cztery bramki, a w Elblągu potwierdził swoją klasę. Strzał był idealny, techniczny, absolutnie poza zasięgiem Wojciechowskiego. Piłka zatrzepotała w samym okienku, a Michał Kucharczyk, bo o nim mowa, zebrał nawet brawa od kibiców Olimpii.

Gospodarzom nie można było odmówić ambicji ani woli odrobienia strat. Najwięcej werwy wnosił Semeniv, który m.in. w 31. minucie posłał piłkę w pole karne. Do dośrodkowania dopadł Kozera, uderzył głową, ale futbolówka minęła bramkę gości. Elblążanie potrafili momentami przyspieszyć i zaskoczyć rywala, jednak finalizacja od początku sezonu pozostaje największym mankamentem. Ostatecznie bramka Kucharczyka była jak błyskawica przecinająca spokojne niebo. Olimpia nie ustępowała rywalom, ale jeden moment kunsztu wystarczył, aby Świt Nowy Dwór Mazowiecki prowadził po pierwszych 45. minutach.

Druga połowa rozpoczęła się bardzo obiecująco. Olimpia wyszła zdeterminowana, atakowała. W 50. minucie wysiłek zespołu został nagrodzony. Kordykiewicz podał do wychodzącego na obieg Peka, który dośrodkował w pole karne, Kołoczek zamykał akcję i zagrał wzdłuż bramki, umożliwiając Kordykiewiczowi wykończenie z najbliższej odległości. Piękna, zespołowa kombinacja.

Żółto-biało-niebiescy imponowali ambicją w drugiej połowie. Głodni goli, nieustannie szukali okazji. Wprowadzony z ławki Czapliński świetnie sprawdził się na skrzydle, a po jego dośrodkowaniu zabrakło centymetrów, żeby Kordykiewicz mógł wyprowadzić Olimpię na 2:1. W 76. minucie kibice Olimpii po raz drugi wybuchnęli radością, ale bramka Kordykiewicza nie została uznana. Arbiter boczny bez wahania podniósł chorągiewkę, sygnalizując spalonego.

W końcowych minutach Olimpia przeprowadzała zmiany. Boisko musiał opuścić m.in. Czapliński z powodu urazu, pojawił się m.in. Tobojka. W 89. minucie oddał piekielnie mocny strzał, ale zabrakło centymetrów. Gdyby się udało, trafienie mogłoby dorównać urodą bramce Kucharczyka.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem, ale Olimpia pokazała się z dobrej strony. Drużyna walczyła do ostatniej minuty, nieustannie szukając okazji do zdobycia gola. Kibice oglądali wiele interesujących fragmentów. Żółto-biało-niebiescy pokazali charakter i wolę walki, dając powody do optymizmu na kolejne spotkania.

 

Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1 (0:1)

bramki: 0:1 - Kucharczyk (16. min.), 1:1 - Kordykiewicz (50. min.)

Olimpia: Wojciechowski - Pek, Tiahlo, Wierzba, Czernis (84’ Tobojka), Młynarczyk (68’ Jarzębski), Kołoczek, Semeniv, Laszczyk (64’ Czapliński, 84’ Winkler), Kordykiewicz, Kozera (64’ Kondracki)

  • Pozdrawiam chłopaków z górki z parku Kajki! Dla młodszych elblazan podpowiem, ze to polana w parku blisko ul. Piłsudskiego! Chłopy jak powiedziałem, że poziom ligi międzyzakładowej jest słaby to przepraszam! Poziom tego meczu urąga wszystkiemu! Siwy z Topolowej
  • Concordia 4-0 Drwenca Nowe Miasto lider 4 ligi Olimpia miejsce 13 blisko strefy spatkowej
  • do konca jesiennej kolejki meczuw bedziem mieli nowego trenera musimy byc wszyscy cierpliwi
  • Pytanie do kibiców Olimpii, bo nigdy nie byłem na żadnym meczu. Portel celowo pomija informacje o zwycięstwach tej drużyny i pisze tylko o porażkach i remisach, czy po prostu Olimpia nigdy nie wygrała żadnego meczu?
  • Trzeba im zafundować nowy stadion, wtedy będą wyniki
  • Ponownie poczatek konca. Byc moze w IV lidze bedzie lepiej. Szkoda
  • czekamy pod olsztynkiem. tylko nie proście przyjaciół z milicji o asystę.
  • Tylko w parku grało się po 8 godzinach pracy, często ciężkiej fizycznej. To był prawdziwy sport, a ile radochy z grania.... Teraz kasa misiu, kasa
  • Ambitnie wywalczyli jeden punkt i ambitnie dążą do niższej ligi brawo
  • Jak oni w pierwszej połowie grali ambitnie to byliśmy z redaktorem na innym meczu. Do przerwy zero zaangażowania a przy straconej bramce nikt akcji nie przerwał. Czernis nie wie chyba że faulem kasuje się takie kontryba potem kapitan Wierzba z kanałem między nogami zamiast na pełnej k... wie. Kozera... Brak komentarza bo szkoda klawiatury... W drugiej się trochę obudzili ale co z tego jak tylko u siebie strata punktów.
