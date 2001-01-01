Stare nabrzeże przechodzi do historii

Trwają prace przy demontażu nabrzeża od strony nowego biurowca Porto Vista. Prace związane z budową nowego nabrzeża mają się zakończyć pod koniec 2026 roku. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że projektantem i wykonawcą inwestycji jest firma Doraco. Prace obejmują odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Miasto zyska nowy bulwar i miejsca do cumowania jednostek pływających. Częścią tej inwestycji jest także budowa parkingu przy ul. Warszawskiej. Całość ma kosztować 30 mln zł, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

Prace budowlane przy samym nabrzeżu, według zapisów umowy, mają potrwać do 14 miesięcy. Początkowy termin oddania inwestycji do użytku przypadał na czerwiec tego roku, ale po drodze pojawiły się problemy związane z projektowaniem i uzyskiwaniem zgód różnych instytucji, które wydłużyły czas przygotowań do rozpoczęcia prac. Nowe nabrzeże powinno być zatem gotowe pod koniec 2026 roku