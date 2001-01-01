UWAGA!

----

Stare nabrzeże przechodzi do historii

 Elbląg, Stare nabrzeże przechodzi do historii
(fot. Anna Dembińska)

Trwają prace przy demontażu nabrzeża od strony nowego biurowca Porto Vista. Prace związane z budową nowego nabrzeża mają się zakończyć pod koniec 2026 roku. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że projektantem i wykonawcą inwestycji jest firma Doraco. Prace obejmują odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Miasto zyska nowy bulwar i miejsca do cumowania jednostek pływających. Częścią tej inwestycji jest także budowa parkingu przy ul. Warszawskiej. Całość ma kosztować 30 mln zł, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

Prace budowlane przy samym nabrzeżu, według zapisów umowy, mają potrwać do 14 miesięcy. Początkowy termin oddania inwestycji do użytku przypadał na czerwiec tego roku, ale po drodze pojawiły się problemy związane z projektowaniem i uzyskiwaniem zgód różnych instytucji, które wydłużyły czas przygotowań do rozpoczęcia prac. Nowe nabrzeże powinno być zatem gotowe pod koniec 2026 roku

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Nareszcie ! Tylko po zakończeniu inwestycji niech straż i policja naprawdę ogarnie ten teren bo nie może być tak że nasza młodzież zaśmieca i nie widzi w tym problemu. Tam jest wysypisko śmieci.
  • System kaucyjny przewiduje m. in. możliwość zwracania do sklepów butelek plastikowych do 3 litrów pojemności i szklanych do 1,5 litra ! W Danii, Niemczech już w 1991 roku zwracałem butelki szklane i plastyki czyli tzw. pant ! co jest rzeczą normalną skoro płacę za opakowanie to żadną ujmą jest zwrot ! U nas społeczeństwo niby dogoniło zachód a nic nie rozumie, nic nie wiedzą a mamy 2025 rok. Podobnie boją się Euro jak diabła a wokoło już dawno mają i życie funkcjonuje normalnie ! Co do waluty to nie ma żadnej bezpiecznej, Brexit to potwierdził, gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej byłaby Białoruś !Świat nadal nam ucieka a sami nie posuniemy się w rozwoju, jedziemy jednym pociągiem, jak odczepisz wagon zatrzymasz się w miejscu ! Politycy dzielą naród by zdobyć mandat, krytykując unię pierwsi tam jadą bo dla nich liczy się ich konto. Przykro patrzyć dokąd świat zmierza, nawet na cmentarzu rywalizują, robiąc pałace bo im się poprostu należy ???
  • Co o sygnałach alarmowych mówi rządowy poradnik bezpieczeństwa? "Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów" - Co robić skoro i tak nie wystarczy dla wszystkich schronów ? Ludzie na alarm reagują jak na covid, jedni z drugich się śmieją, ignorując. Pytanie do kiedy ? Aż zbąbardują miasta i wioski ? Zgwałcą kobiety ? Artykuły moje nie na temat ale może coś dotrze do pustych głów, które już tylko dzięki gogle wiedzą gdzie wisła płynie.
  • Szkoda, że nie na następne lato.
    wwodzie(2025-09-14)
  • Warto poczytaćNeon24
    dejavu(2025-09-14)
  • No nic w zimę nabrzeże też będzie piękne i w Sylwestra niczym bulwar.
  • MarekJakubiak po tym, jak dronyWleciały doPolski, zasugerował, że zostały oneWyst.. elone przezKrainęU. Ja naprawdę nie mamWątpliwości, bo wczoraj akurat prezydentNawrocki powiedział, że nie puścimyWojska naKrainę. No i macie! - dodał
  • Ale twoje pierdoły płakać
