Testamenty mieszkańców Elbląga w średniowieczu

We wtorek, 15 września o godz. 17 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wirtualnej Regioteki. O testamentach mieszkańców Elbląga w średniowieczu w kontekście niedawno wydanej książki prof. Rafała Kubickiego porozmawia z autorem Rafał Kubus z Pracowni Regionalnej REGIOTEKA. Spotkanie odbędzie się na FB Biblioteki Elbląskiej.

Testamenty wydawane były już w średniowieczu. Dla Elbląga zachowało się ponad 140 takich dokumentów z tego okresu. Dzięki ich analizie możemy odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących świata kultury materialnej i powiązań rodzinnych mieszkańców tego miasta. Niewątpliwie są to jedne z najcenniejszych dokumentów służących poznaniu fascynujących dziejów miasta. Ich analizą zajął się w swojej najnowszej publikacji profesor Rafał Kubicki. Obraz Elbląga jaki wyłania się z analizowanych testamentów pokazuje dobrze rozwinięte i silne miasto, którego mieszkańcy posiadają niekiedy znaczne majątki i którzy to mieszkańcy zanurzeni w średniowiecznej duchowości, w celu odkupienia swych grzechów, pielgrzymują nawet w najbardziej odległe krańce Europy. Już niedługo w rozmowie z naszym Gościem ukażemy Państwu tajemniczy świat średniowiecznych Elblążan, jaki wyłania się z pozostawionych przez nich zapisów testamentowych.

Prof. dr hab. Rafał Kubicki - historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza). Zainteresowania badawcze koncentruje m.in. na historii Kościoła w średniowieczu i okresie nowożytnym oraz dziejach społeczno-gospodarczych państwa krzyżackiego w Prusach. Autor monografii: Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI w.; Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.); Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku.

Radosław Kubus - specjalista ds. historii regionalnej w Bibliotece Elbląskiej, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych. Autor publikacji historycznych dotyczących wybranych aspektów dziejów Pomorza. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii medycyny w epoce nowożytnej oraz dziejach prasy I połowy XIX wieku.

Zapraszamy do przeglądania WIRTUALNEJ REGIOTEKI - cyklu obejmującego wykłady i spotkania poświęcone historii Elbląga oraz jego bliższych i dalszych okolic, przygotowane i zarejestrowane przez Bibliotekę Elbląską. Po spotkaniu będzie tam również można obejrzeć nagranie poświęcone testamentom.