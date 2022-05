\"To Festiwal o marzeniach\"

- Jak powiedział prezydent Żełeński, tam gdzie pojawia się Rosja tam kończą się marzenia. Ten koncert jest o marzeniach wolnej Ukrainy, świata bez wojen – mówi Mirosław Prytuła z elbląskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powrócił na deski teatru Sewruka Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. Zobacz zdjęcia.

Podczas Festiwalu w sobotę (21 maja) oraz w niedzielę (22 maja) zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Szczecina, Koszalina, Białego Boru, Gdańska, Olsztyna, Dobrego Miasta, Elbląga, Bartoszyc Górowa Iławeckiego, Młynar, Słobit, Wilczęt, Ornety, Morąga i Miłakowa. Przed publicznością wystąpiło trzystu młodych artystów, w tym setka z Ukrainy z rodzin, które uciekły przed wojną. Sobotnia część imprezy składała się z dwóch części. Rano mogliśmy oglądać na scenie dzieci i młodzież, po południu odbył się koncert pt.” Artyści dzieciom”, podczas którego na scenie zaprezentowali się aktorzy, śpiewacy ukraińscy, którzy obecnie przebywają w Polsce oraz artyści amatorzy, prezentujący kulturę mniejszości ukraińskiej.

Drugi dzień Festiwalu to już tradycyjny koncert galowy.

- Festiwal jest wyjątkowy. Od 24 lutego problemem cywilizowanego świata jest rosyjska agresja na państwo ukraińskie, agresja na prawo do życia i do tego, by krzewić swoją kulturę – mówi Mirosław Prytuła z elbląskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, który jest organizatorem Festiwalu.

Podkreśla on również, że tegoroczna impreza jest również podziękowaniem dla polskiego społeczeństwa, które od początku wojny pomaga Ukraińcom.- Polacy mają otwarte serca dla uchodźców, to braterstwo i solidarność o wielkiej skali. Kilka milionów Ukraińców znalazło schronienie w polskich domach, dach, talerz i opiekę. Jest to dla nas niesamowite. Ten Festiwal to także podziękowanie od nas dla całej polskiej społeczności, a także władzom rządowym i samorządowym, wolontariuszom – mówi Mirosław Prytuła.

Julia, Wiktor i Mateusz to uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Bartoszycach, na Festiwalu wystąpili jako soliści.

- Pokazanie naszej kultury jest bardzo ważne. Wiele lat temu nasi dziadkowie walczyli o nią i pamiętając to możemy z dumą prezentować się. Nie wolno zapomnieć o tym skąd się pochodzi. Teraz jeszcze bardziej ważna jest jedność w narodzie – mówią uczniowie.