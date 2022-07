Topowa jam session w Krypcie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki i Klub Środowisk Twórczych zapraszają na jazzową jam session. Miło nam jest zapowiedzieć dr Tomasza Sowińskiego, znakomitego perkusistę.

Starsi stażem bywalcy klubu na pewno pamiętają go z pierwszych jam session sprzed kilkunastu lat. Wraz z nim zawita ponownie saksofonista Tomasz Grzegorski, który w tamtym czasie współtworzył z Sowińskim pierwsze sesje w Elblągu. Obydwaj artyści to topowi polscy jazzmani. Towarzyszyć im będzie pianista Jan Jarecki, przedstawiciel młodego jazzu, który ma już na swoim koncie wiele udanych projektów muzycznych. Zapewniamy, że to będzie wyjątkowy muzycznie wieczór.

Klub Krypta - czwartek (28 lipca), godz. 19

Wstęp wolny

Projekt "Jazzowy Elbląg 2022" jest finansowany przez Samorząd Miasta Elbląg.