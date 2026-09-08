„TRA-LI-LA MIASTO GRA”, czyli wystawa plakatów Jarek& Josefine Polański

Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu serdecznie zaprasza na wyjątkową wystawę „Tra-li-la miasto gra”, prezentującą plakaty powstałe w artystycznej kolaboracji ojca i córki – Jarek& Josefine Polański. Wernisaż odbędzie się w piątek, 11 września 2026 r. o godz. 17:00 w Kamieniczkach Elbląskich, ul. Św. Ducha 3-4. Wstęp wolny.

Prezentowane prace w humorystyczny, a niekiedy surrealistyczny sposób podejmują temat muzyki i muzykowania, ukazując je również w kontekście miejskiej przestrzeni. Motywy pojawiające się na plakatach nawiązują, w sposób mniej lub bardziej bezpośredni, do Elbląga, jego instytucji artystycznych i kulturalnych oraz osób związanych z muzyką i szeroko rozumianą kulturą.

Wystawa jest zaproszeniem do spojrzenia na dobrze znane miejsca i postaci z nieco innej perspektywy – z przymrużeniem oka, poprzez skojarzenia, humor i wyobraźnię autorów. Wspólna praca ojca i córki, jako artystyczny dialog dwóch pokoleń pokazuje, że z połączenia różnych spojrzeń może powstać pełna energii, humoru i dystansu opowieść o mieście, które… naprawdę ma swój rytm.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Elbląga, miłośników plakatu, muzyki i sztuki na to wyjątkowe spotkanie. Wstęp wolny.

O artystach:

JAROSŁAW POLAŃSKI - Elblążanin poruszającym się w różnych formach ekspresji artystycznej. W ubiegłym stuleciu był wokalistą i autorem tekstów mniej lub bardziej znanych elbląskich zespołów, takich jak Funk Jello, Peaceful Cooperation czy Clon. Jest również autorem licznych szablonów, które, nie zawsze legalnie naniesione, zdobiły miejskie mury. Był inicjatorem i współorganizatorem „Elbląskich Dni Niezależnych” oraz „Graffiti Jam” na ścianach elbląskiego ośrodka kultury.

Od ponad 20 lat mieszka w Austrii, gdzie od 2013 roku tworzy stemplobrazy, zarówno na potrzeby wystaw, jak i w formie eventów z udziałem publiczności, takich jak Portret Zygmunta Samosiuka na 38. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, StampArt Live Act na targach Paperworld we Frankfurcie, Rema Days w Warszawie, scenografia festiwalu Welser Arkadenhof Kultursommer czy stemplobrazy live na zeszłorocznym Elbląskim Świecie Muzyki. W swoich pracach wykorzystuje słowa, symbole, obrazy i elementy graficzne, tworząc z nich indywidualny kod, który pozwala opowiedzieć historię przedstawianej osoby, miejsca czy wydarzenia. W efekcie stemplobraz staje się jednocześnie obrazem i opowieścią.

W Elblągu można było zobaczyć jego prace na wystawach „Stemplobrazy” i „Sprawiedliwość” w Galerii EL. Aktualna wystawa „Tra-li-la miasto gra” powstała w kolaboracji z córką Josefine.

JOSEFINE NATALIA POLAŃSKI – młoda artystka, urodzona w Wels specjalizującą się przede wszystkim w rysunku i ilustracji. W 2017 roku wygrała konkurs „Young At Art” organizowany przez Muzeum Krajowe w Linzu. Wraz z ojcem przygotowała wielkoformatową pracę na wystawę zbiorową „Welser Kulturmeile 2023”. W 2024 roku zaprojektowała i zbudowała elementy stoiska wystawowego firmy Trodat na międzynarodowych targach Paperworld we Frankfurcie. Obecnie uczęszcza do klasy maturalnej liceum plastycznego HBLA w Linzu na kierunku projektowania artystycznego.

Josefine z wielką pasją rysuje zarówno w cyfrowo, jak i analogowo. Chociaż w jej pracach wyczuwalny jest wpływ nowoczesnej estetyki anime, z ciekawością porusza się między różnymi stylami i formami wyrazu. Kolejnym ważnym elementem jej twórczości są nietypowe i bogate w detale projekty odzieżowe. Jej wyczucie kolorystyki jest wyraźnie widoczne w serii plakatów „Tralila miasto gra”.