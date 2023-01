Trauma w Malborku

Trasa koncertowa 35th Anniversary Tour 2023 zespołu Trauma już 6 stycznia startuje w Malborku. Zagra również Prey of Monsoon.

Trauma to jedna z najbardziej doświadczonych polskich formacji death metalowych. Rozpoczęła swoją działalność w maju 1988 roku jako Thanatos. Z tego okresu pochodzą dwie taśmy demo, dzięki którym ten elbląski zespół zaczął być coraz częściej wymieniany w gronie liderów rodzimej sceny podziemnej. Wiosną 1992 roku zapadła decyzja o zmianie nazwy na Trauma i pod tym szyldem zespół nieprzerwanie funkcjonuje aż do dziś. Na przestrzeni ponad trzech dekad działalności Trauma wydała osiem studyjnych, płyt, jeden album koncertowy, dwa mini albumy, jeden split, oraz płytę o charakterze retrospektywnym, na którym znalazły się dwa wydawnictwa zespołu pochodzące z różnych okresów działalności. Na przestrzeni 35 lat istnienia zespołu, Trauma zagrała mnóstwo koncertów u boku gwiazd metalu z całego świata. Koncertowała z powodzeniem na prestiżowych trasach koncertowych, jak i festiwalach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Występowała w wielkich halach koncertowych, jak i w małych klubach zbierając całymi latami doświadczenie i obycie scenicznie. Trauma to grupa pasjonatów oddanych bez reszty muzyce i scenie ekstremalnej, którzy mimo tak wielu lat grania wciąż bawią się tym co robią i widać to bezapelacyjnie na ich koncertach.

Prey of Monsoon

Prey of Monsoon to zespół, który powstał w 2020 roku z inicjatywy Konrada Zielińskiego oraz Janka Jaworskiego. Materiał z debiutanckiej EPki, będący mieszanką deathcore’u i technicznego death metalu, został w całości napisany podczas pandemii. W czerwcu 2020 roku do składu dołączył perkusista Paweł „Zało” Załęski, natomiast w czasie nagrań projekt zyskał nowego basistę: Wojciecha Gąsiorowskiego. W maju 2022 zespół zasilił drugi gitarzysta: Mateusz Łęgowik. Prey of Monsoon łączy techniczne brzmienia z tekstami na temat aktualnych problemów globalnych.

6 stycznia 2023 (piątek) godz. 20. TRAUMA + PREY OF MONSOON, Przestrzeń Aktywności Twórczej MaKUL@TURA, Malbork, Plac Słowiański 17a.

Bilety 40 zł - na bramce w dniu koncertu.