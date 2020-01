Trauma wydaje nową płytę

Weterani polskiej sceny deathmetalowej, zespół Trauma ukończył właśnie prace nad najnowszym studyjnym albumem. „Ominous Black” to tytuł ósmego krążka trio z Elbląga, który wydany zostanie w barwach Selfmadegod Records. Za rejestrację wszystkich śladów odpowiedzialny był tym razem sam lider zespołu Mister, który jest również kompozytorem całego materiału.

Oto co Mister mówi na temat nowej płyty: Nagrań dokonaliśmy w naszym Traumatic Sound Studio w Elblągu, gdzie do tej pory powstawały pre-produkcje wcześniejszych płyt Traumy. Całość została zmiksowana i poddana masteringowi przez braci Wiesławskich w białostockim Hertz Studio (Behemoth, Vader, Hour Of Penance, Beheaded). Na nowej płycie znajdzie się dziewięć premierowych kompozycji, a całość została opięta jednym wspólnym tytułem ”Ominous Black”.

Teaser nowej płyty jest już dostępny na profilu YouTube wytwórni Selfmadegod: https://youtu.be/GbPlY0DH124

Premiera pierwszego singla z płyty będzie miała miejsce w połowie stycznia.

Wydanie „Ominous Black” zapowiedziane jest na 6 marca 2020 w następujących formatach: CD / limitowany CD BOX / 12”LP / digital download oraz koszulki z wizerunkiem nowej płyty. Pre-order rusza już wkrótce.



Lista utworów „Ominous Black”:

1. Inside The Devils Heart

2. Insanity Of Holiness

3. Astral Misanthropy

4. Soul Devourer

5. Among The lies

6. I Am Universe

7. The Black Maggots

8. The Godless Abyss

9. Colossus



Trauma to jedna z najbardziej doświadczonych polskich formacji deathmetalowych. Zaczęła funkcjonować pod koniec lat 80-tych jako Thanatos. Z tego okresu pochodzą dwie taśmy demo, dzięki którym ten elbląski zespół zaczął być coraz częściej wymieniany w gronie liderów rodzimej sceny podziemnej. Wiosną 1992 roku zapadła decyzja o zmianie nazwy na TRAUMA i pod tym szyldem zespół nieprzerwanie funkcjonuje aż po dziś dzień. Na przestrzeni ponad trzech dekad działalności zespół wydał siedem studyjnych płyt, jeden album koncertowy oraz album o charakterze retrospektywnym, na którym znalazły się dwa wydawnictwa zespołu pochodzące z różnych okresów działalności. Na przestrzeni prawie 30 lat istnienia zespołu Trauma zagrała mnóstwo koncertów u boku czołówki metalu z całego świata. Płyty zespołu recenzowane były przez najbardziej prestiżowe i uznane periodyki na świecie poświęcone muzyce metalowej. Videoklip „The Elegy for Doom” emitowany był wielokrotnie przez najbardziej znaną stację muzyczną na świecie MTV 2 w Stanach Zjednoczonych.



Dyskografia:

"Invisible Reality” MC (Loud Out rec./ Morbid Noizz 1993)

"Comedy Is Over” CD/MC (Vox Mortis 1996)

"Daimonion” split CD/MC (Pagan Records 1998)

"Comedy Is Over” CD (Pagan Records 2000)

"Suffocated In Slumber” CD/MC ( Pagan Records / System Shock 2000)

"Crash Test: Live” CD/MC live album (Pagan Records 2001)

“Imperfect Like a God” CD (Empire Records / Adipocere Records 2003)

“Determination” CD (Empire Records / Unique Leader Records 2005)

“Hamartia” MCD (Empire Records 2006)

“Neurotic Mass” CD (Empire Records 2007)

“Archetype of Chaos” CD/LP (Witching Hour 2010)

“Karma Obscura” CD (Witching Hour 2013)

“Craving for…” split 7”EP/CD (Deformeathing/ Bestial Invassion 2015)

“Invisible Reality + Promo 1991” reissue CD/MC/LTD CD BOX (Deformeathing 2016)

“Comedy is Over” CD / LTD CD BOX / LP reissue (Deformeathing 2017)

“Ominous Black” CD / LTD CD BOX / LP (Selfmadegod Records 2020)



Skład zespołu:

Artur „Chudy” Chudewniak – vocals

Jarosław „Mister” Misterkiewicz – all guitars and bass, samples, backing vocals

Arkadiusz „Mały” Sinica - drums