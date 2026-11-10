Trzy kłamstwa i jedno morderstwo. Tajemnice „Straży nocnej” Rembrandta

Co naprawdę przedstawia jedno z najsłynniejszych dzieł światowego malarstwa? Czy za monumentalnym arcydziełem Rembrandta kryje się historia, której przez stulecia nie udało się odczytać? I co wspólnego z obrazem ma morderstwo?

Już 17 listopada w Kawiarence Historycznej Clio odbędzie się niezwykły wykład Jarosława Jaworskiego, twórcy Mocnej Kultury, zatytułowany Trzy kłamstwa i jedno morderstwo. Tajemnice „Straży nocnej” Rembrandta, na który zapraszają Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Elblągu.

„Straż nocna”, namalowana przez Rembrandta w 1642 roku, należy do najbardziej rozpoznawalnych arcydzieł światowego malarstwa. Na pierwszy rzut oka przedstawia grupę amsterdamskich strzelców przygotowujących się do wymarszu. Jednak to, co wydaje się oczywistą sceną rodzajową, może być jedynie zasłoną skrywającą znacznie bardziej intrygującą historię.

Podczas spotkania uczestnicy wyruszą w detektywistyczną podróż śladami Rembrandta. Będą kłamstwa, tajemnice, nieoczywiste tropy i zaskakujące odkrycia. A w centrum tej opowieści znajdzie się zagadka morderstwa, którą można dostrzec, jeśli tylko odpowiednio przyjrzymy się słynnemu płótnu.

Wykład poprowadzi Jarosław „Jarry” Jaworski – popularyzator i historyk sztuki, twórca Mocnej Kultury, jednego z najpopularniejszych polskich profili poświęconych sztuce w mediach społecznościowych oraz autora audycji „Trzecia Strona Obrazu”, dostępnej w podcastach Programu III Polskiego Radia.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godzinie 17:30 w budynku Gimnazjum.

Wstęp wolny.