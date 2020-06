TU Elbląg na fotografii

FormaTY, miastoWY, depresJA, miejSKA LEgenda, możliwośCI, tkANKA, GRAnice, SERce, tradycJA, SPECJALność to tematy Fotogry Miejskiej TU Elbląg, którą w piątek (26 czerwca) zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? i Centrum Sztuki Galeria EL. Zobacz zdjęcia.

Zadaniem każdego z uczestników było wykonanie 10 zdjęć, po jednym z każdego tematu: formaTY, miastoWY, depresJA, miejSKA LEgenda, możliwośCI, tkANKA, GRAnice, SERce, tradycJA, SPECJALność. Mieli na to pięć godzin.

- Robicie zdjęcia zgodnie z kolejnością zadań, tematy interpretujecie dowolnie. Zdjęć nie wolno poddawać obróbce, do godz. 21 przynosicie je do Galerii EL, my zgrywamy zdjęcia i jury je ocenia - mówił przed rozpoczęciem wydarzenia Miłosz Kulawiak, przedstawiciel organizatorów.

Jury wydając werdyk będzie brało pod uwagę przede wszystkim kreatywność, sposób interpretacji tematów oraz sposób patrzenia na otaczający nas świat.

Maję do udziału w konkursie namówiła jedna z jej szkolnych nauczycielek.

- Interesuję się fotografią, uczę się w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, a tam jest ona jednym z przedmiotów. Do udziału w konkursie namówiła mnie nauczycielka. Czy zadania są trudne? Niektóre tematy wymagają trochę więcej namysłu, ale są też takie, nieco łatwiejsze. Trzeba jednak wykonywać zdjęcia po kolei. Pierwszy temat to formaTY. Od razu skojarzył mi się on z formami przestrzennymi w Elblągu, jednak cząstka TY pozostawia przestrzeń także na inną interpretację. W tej grze chodzi też o zabawę, szczególnie, że mieliśmy zakończenie roku i możemy się już wyluzować - mówi Maja.

Ola interesuje się fotografią od kilku lat.

- To nie jest pierwszy konkurs fotograficzny, w którym uczestniczę. Fotografią interesuje się od kilku lat. Zaczęło się latem 2014 roku, a inspiracją, by zająć się wówczas fotografią był konkurs ogłoszony przez Elbląski Klaster Turystyczny. Dzisiaj przyszłam, żeby się dobrze bawić. Na nic się nie nastawiam, tylko i wyłącznie na dobrą zabawę, a ta będzie naprawdę świetna, bo tematy są bardzo interesujące. Jakieś pomysły już zaczynają się wykluwać. Nie chcę ich jednak na razie zdradzać - mówi Ola.

Werdykt w konkursie zostanie ogłoszony wieczorem w sobotę (27 czerwca), a zdjęcia zrobione w ramach gry miejskiej będzie można obejrzeć w mediach społecznościowych: na facebookowym profilu organizatora, czyli Stowarzyszenia Kulturalnego Co jest? Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

Aktualizacja: Główną nagrodę w konkursie fotograficznym zdobył Michał Skroboszewski, fotoreporter porteEl.pl