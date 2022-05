Turandot z nowojorskiej opery

Kino Światowid zaprasza na pierwszą majową transmisję z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Przed nami niezwykłe dzieło Pucciniego Turandot. Transmisja 7 maja o 18:55.

Ukraińska sopranistka Liudmyla Monastyrska w roli księżniczki Pucciniego – Turandot, w okrzykniętej wizytówką Met olśniewającej inscenizacji Franca Zeffirellego. W roli niezłomnego księcia, zdeterminowanego by zdobyć serce Turandot, wystąpi tenor Yonghoon Lee. Parze wybitnych śpiewaków partnerować będzie sopranistka Ermonela Jaho jako oddana służka Liù oraz bas Ferruccio Furlanetto jako niewidomy król Timur. Dyryguje Marco Armiliato.

Autor: Giacomo Puccini

Twórcy: Marco Armiliato (dyrygent), Franco Zeffirelli (reżyseria i scenografia), Anna Anni (kostiumy), Dada Saligeri (kostiumy), Gil Wechsler (światło), Chiang Ching (choreografia), Ken Howard (zdjęcie w tle)

Obsada: Liudmyla Monastyrska (Turandot), Yonghoon Lee (Kalaf), Ermonela Jaho (służka Liù), Ferruccio Furlanetto (król Timur)

Czas trwania: 206 minut [z dwiema przerwami]

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl