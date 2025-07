„Twój Vincent” w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Kolejnym filmem z tego cyklu będzie znakomity "Twój Vincent", na który zapraszamy już 15 lipca 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

„Twój Vincent” (Loving Vincent) to pierwszy na świecie pełnometrażowy film animowany stworzony w całości z ręcznie malowanych obrazów olejnych. Każda z 65 tysięcy klatek filmu została wykonana przez zespół ponad 100 artystów, którzy podjęli się niecodziennego zadania ożywienia malarskiego świata Vincenta van Gogha.

Fabuła filmu skupia się na śledztwie dotyczącym tajemniczej śmierci artysty, prowadzonego przez młodego listonosza Armanda Roulin. W trakcie swojej podróży spotyka ludzi, którzy znali van Gogha i stopniowo odkrywa złożony portret genialnego, ale nieszczęśliwego człowieka.

To nie tylko film biograficzny, ale także wizualna uczta, która oddaje hołd sztuce van Gogha – jego kolorom, emocjom i wyjątkowemu spojrzeniu na świat.

„Twój Vincent” był nominowany m.in. do Oscara i Złotego Globu za najlepszy pełnometrażowy film animowany, zdobył też dziesiątki nagród na całym świecie.

15.07.2025 godz. 18:00 „Twój Vincent”

Program cyklu w Kinie Światowid:

18.07.2025 godz. 18.00 OSTATNIA RODZINA

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY

25.07.2025 godz. 18.00 MOJE CÓRKI KROWY

29.07.2025 godz. 18.00 NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

1.08.2025 REWERS godz. 18.00

5.08.2025 POKŁOSIE godz. 18.00

8.08.2025 KLER godz. 18.00

12.08.2025 BOŻE CIAŁO godz. 18.00

15.08.2025 W CIEMNOŚCI godz. 18.00

19.08.2025 IDA godz. 18.00

22.08.2025 IO godz. 18.00

26.08.2025 KATYŃ godz. 18.00

29.08.2025 ZIMNA WOJNA godz. 18.00

Bilety można nabyć:

- online – bilety,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

