Twórcze spotkania w październiku

Po wakacyjnej przerwie ruszają ponownie Twórcze spotkania w CS Galeria EL!

15 października (sobota) zapraszamy dorosłych oraz młodzież w wieku ponadpodstawówkowym na:

– godz. 11 oprowadzanie kuratorskie po wystawie “W lukach pamięci, w szczelinach codzienności” powstałej w ramach obchodów 60-lecia Galerii EL

– godz. 12 warsztaty “Grafika z kalki oraz kartonika”. Podczas spotkania poprowadzonego przez edukatorkę Helenę Wojciechowską w kameralnym gronie wykonać będzie można: pracę z użyciem kalki graficznej, linoryt, pracę eksperymentatorską

Zajęcia edukacyjne to okazja do zapoznania się od podstaw z tematyką grafiki warsztatowej. Zapewniamy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac oraz kawę i herbatę.

Wszystkie dzieła staną się własnością autorów.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 15 października (sobota), godz. 11-12 – oprowadzanie kuratorskie, godz. 12-15 – warsztaty

Koszt: 15 zł od osoby za pakiet (oprowadzanie + warsztaty) lub 10 zł (oprowadzanie lub warsztaty)

Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Zapisy: helena@galeria-el.pl