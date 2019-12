Tytuł „Oczytanej szkoły” przyznany

18 grudnia na długo zapadnie w pamięci uczniów z siedmiu elbląskich szkół podstawowych, a to za sprawą „Bajecznego happeningu”, który odbył się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Uczniowie zacięcie rywalizowali w olimpiadzie „Oczytana szkoła”, bawiąc się przy tym iście bajecznie.

Olimpiada składała się z ośmiu rund i sprawdzała wiedzę dotyczącą nie tylko szkolnych lektur, ale też książek poza kanonem szkolnym oraz znajomość adaptacji filmowych. Koło fortuny, magiczny worek, cytaty, kalambury, to tylko niektóre zadania, z którymi zmierzyli się nasi finaliści. Wykazali się oni dużą wiedzą i chęcią zdrowej rywalizacji. Często znali odpowiedzi, zanim pytanie dobiegło końca, brawurowo łączyli bohaterów z tytułami książek, bezbłędnie rozpoznawali okładkę książki po kadrze ilustracji.

- To bardzo cieszy! – przyznają koordynatorzy projektu. – Widać wśród młodzieży oczytanie i zainteresowanie literaturą, wbrew powszechnemu przekonaniu, że młodzi ludzie nie czytają.

Dużą rolę odegrała publiczność i doping, jaki zgotowali swoim drużynom pozostali uczniowie - dali odczuć, że reprezentanci rywalizujący o wygraną nie są sami i że również świetnie się bawią. Nuda i zniechęcenie została tego dnia poza salą Kina Światowid.

Tytuł „Oczytana szkoła” trafił do Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, drugie miejsce zajął Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu, trzecie miejsce należało do Szkoły Podstawowa Nr 12 w Elblągu, a czwarte do Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu. Mimo, że nie wszyscy wygrali, nikt nie był przegrany, każda drużyna otrzymała nagrody: książki, gry edukacyjne, gry planszowe i gadżety edukacyjne. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Do przyszłego roku!

Olimpiada odbyła się w ramach projektu pn. „Witajcie w szkolnej bajce!”. Projekt był realizowany od kwietnia do grudnia 2019 r. przez CSE „Światowid” w Elblągu, a został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.