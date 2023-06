Ucieczka do lasu: warsztaty wokół kultowego dzieła Henry'ego Thoreau „Walden”

W sobotę (10 czerwca) o godz. 11, Biblioteka Elbląska zaprasza do Parku Leśnego Bażantarnia na pierwsze warsztaty z cyklu „Myślinatura: z literaturą w naturze”, łączącego rozważania o kulturze i naturze, w oparciu o literaturę dzieł literackich. Wszystkie odbędą się w "zielonych" obszarach Elbląga.

Podczas spotkania uczestniczkom i uczestnikom przybliżę niezwykłą postać Henry'ego Thoreau i jego epokowe dzieło „Walden, czyli życie w lesie”. O książce piszą: „biblia ekologów i ekoentuzjastów”, ale o Thoreau można też powiedzieć, że był prekursorem minimalizmu i mindfulness, a przecież żył w XIX w. – to robi wrażenie, prawda? No i jak on patrzył na otoczenie! Z zachwytem. Nie oznacza to jednak, że był bezkrytyczny wobec świata. O tym wszystkim porozmawiamy podczas warsztatów. Nie musicie przed spotkaniem czytać całej książki: zgłaszając się do udziału w warsztatach, w odpowiedzi prześlę niewielki fragment tekstu.

W skrócie plan jest taki:

- Wykładnia życia według Thoreau

- Thoreau: uciekinier z rzeczywistości czy bohater?

- Ćwiczenia z patrzenia

- Książkowe inspiracj

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: czytanieswiata@gmail.com

Dla kogo? Osoby dorosłe, czyli 15 lat wzwyż.

Spotykamy się na polanie w Bażantarni mieszczącej się przy rzeźbie przestrzennej Macieja Szańkowskiego "Ławeczka".

Zadanie realizowane jest w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg.