Ukraińska kultura ponownie w elbląskim teatrze

Ponad 300 uczestników a wśród nich m.in. dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy, którzy przez dwa festiwalowe dni zaprezentują, w postaci różnych form artystycznych, to, co kultura ukraińska ma najlepszego. Tak w największym skrócie przedstawia się 55. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej, który już 20 i 21 maja odbywać się będzie na gościnnych deskach elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka.

- Festiwal obchodzi w tym roku swój mały jubileusz - to już 55 edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Trzeba mieć jednak świadomość, że sam festiwal istnieje w przestrzeni naszego środowiska znacznie dłużej niż 55 lat, gdyż przez te wszystkie lata odkąd działamy, mieliśmy m.in. przerwę w okresie stanu wojennego czy podczas ostatniej pandemii. Zaczynaliśmy dość niewinnie od małego konkursu recytatorskiego, który wraz z kolejnymi edycjami rósł, by ostatecznie przybrać dzisiejszą formę – mówi Mirosław Prytuła, zastępca przewodniczącego oddziału elbląskiego Związku Ukraińców w Polsce. – Ważnym odnotowania jest również fakt, że od dwudziestu dwóch lat „naszym festiwalowym domem” jest Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – dodaje.

W tegorocznym festiwalu wezmą udział dzieci i młodzież ucząca się języka ukraińskiego w punktach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego a także zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz innych organizacjach mniejszości ukraińskiej w całym kraju. Wśród uczestników znajdą się reprezentanci województwa zachodniopomorskiego – Biały Bór, pomorskiego – Lębork i liczna reprezentacja z Gdańska, jak również, najliczniejsza grupa - z warmińsko-mazurskiego, w skład której wchodzić będą m.in. przedstawiciele Elbląga, Bartoszyc, Górowa Iławeckiego czy Olsztyna. Na scenie elbląskiego teatru zaprezentują się też uczestnicy z Krakowa, biorący udział w rozbudowanym projekcie, którego częścią jest między innymi integracja dzieci uchodźców, którzy na tę okazję przygotowali spektakl - bajkę z klasyki ukraińskiej pt. „Piosenka leśna”. Zwieńczeniem pierwszego festiwalowego dnia będzie występ formacji „Studenty Tanciujut” – to projekt współtworzony przez grupę studentów niemal z całej Polski, którzy swoją przygodę z tańcem rozpoczęli jeszcze w czasach szkolnych a po udaniu się na studia, nadal chcieli ukazywać piękno ukraińskiej kultury związanej z tańcem.

Tegoroczny festiwal zaszczycą swoją obecnością również tancerze z zespołu „Nadzieja” z Dubna na Ukrainie.

- Zespół przyjeżdża do Elbląga mimo tego, że trwa wojna. Artyści chcą w ten sposób dać świadectwo tego, że mimo tego, co dzieje się na co dzień na terenie Ukrainy, nasza kultura funkcjonuje a normalne życie, na ile jest to możliwe, w Ukrainie toczy się dalej – mówi Mirosław Prytuła. – Nasi tegoroczni goście są swoistymi ambasadorami Ukrainy poza jej granicami a ich przyjazd, ma duże znaczenie nie tyko dla naszego środowiska, ale jest również swoistym ukłonem w kierunku polskiego narodu, który tak aktywnie wspiera naród ukraiński w tych trudnych wojennych czasach. Artyści swoim występem, chcą podziękować za tę wyjątkową relację, która w tych trudnych czasach między naszymi krajami się wytworzyła – podsumowuje.

Harmonogram Festiwalu:

20 maja

10:00 Koncert 55. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej – prezentacja zespołów dziecięcych

17:30 Koncert zespołów „Studenty Tanciujut” oraz „Nadzieja”

21 maja

10:30 Koncert galowy 55. Festiwalu Kultury Ukraińskiej

Organizatorem festiwalu jest Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu przy współpracy z Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Elbląg. Festiwal zrealizowany został przy pomocy finansowej Budżetu Państwa. Zrealizowano dzięki dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.