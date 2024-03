Uroczysta premiera „Czerwonych maków” w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na uroczystą premierę filmu "Czerwone maki" Krzysztofa Łukaszewicza. Pokaz odbędzie się 5 kwietnia o godz. 19:00 i poprzedzi go minikoncert piosenek żołnierskich w wykonaniu Kingi Szarag.

"Czerwone maki" w reżyserii Krzysztofa Łukasiewicza to pierwszy polski film fabularny o słynnej bitwie o Monte Cassino. Głównym bohaterem jest młody chłopak Jędrek, który razem z Armią Andersa opuścił Związek Sowiecki. Pod wpływem zetknięcia się z żołnierzami II korpusu oraz miłości do sanitariuszki Poli zdemoralizowany pobytem w łagrze młodzieniec ulega wewnętrznej przemianie. Wszystko to dzieje się w obliczu nadciągającej, decydującej dla dalszej ofensywy aliantów bitwy. Oprócz postaci fikcyjnych w filmie nie zabraknie również postaci historycznych, w tym brytyjskiego generała Olivera Leese czy samego Władysława Andersa, w którego w rolę wcielił się Michał Żurawski.

Reżyser: Krzysztof Łukaszewicz

Produkcja: Polska 2023

Obsada: Nicolas Przygoda, Michał Żurawski, Bartłomiej Topa, Leszek Lichota, Magdalena Żak, Szymon Piotr Warszawski, Mark Kitto, Łukasz Garlicki, Andrzej Mastalerz, Mateusz Banasiuk, Radosław Pazura, Szymon Nygard

Czas: 122 min

Przed seansem widzowie będą mogli wysłuchać dwóch piosenek żołnierskich: "Nim w stanie dzień" oraz "Czerwone maki na Monte Cassino". Wykona je Kinga Szarag, solistka Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód w Elblągu, laureatka wielu konkursów i festiwali. Z okazji premiery w kinowej kawiarence dostępna będzie oferta specjalna, a Kino Światowid przystrojone zostanie tematycznymi dekoracjami. Cena biletu na wydarzenie: 25 zł.