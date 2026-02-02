UTWiON zaprasza na spotkanie z blogerem-podróżnikiem

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych zaprasza mieszkańców na spotkanie z Michałem Szulimem, dziennikarzem, blogerem i podróżnikiem. Odbędzie się we wtorek, 3 lutego.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego o godz.15.30 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu (ul. Lotnicza 2, sala nr 9, parter). Wstęp wolny.

Michał Szulim to dziennikarz i bloger, autor strony "Miejsce za miejscem" i książek podróżniczych, m.in. "to naprawdę Europa". Podróżuje od wielu lat, zwiedzając niemal wszystkie kontynenty i docierając do egzotycznych miejsc. Tym razem przybliży uczestnikom spotkania Wietnam.