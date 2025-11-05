Uwierz w Mikołaja 2 w kinie Światowid

Ciepła, pełna emocji i magii świąteczna opowieść o tym, że nie można tracić nadziei, bo wiara czyni cuda! „Uwierz w Mikołaja 2” od 7 listopada w Kinie Światowid.

Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w nieznane. A Zosia zostaje na weekend pod opieką Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja – pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora „Happy End” zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander…

Reżyser: Anna Wieczur

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz, Olgierd Łukaszewicz

Czas: 98 min