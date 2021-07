Voo Voo zagra w piątek w Elblągu

Wojciech Waglewski i jego Voo Voo będzie w piątek w Elblągu promować swój najnowszy album, wydany z okazji 35-lecia zespołu. Na bezpłatny koncert na dziedzińcu Galerii EL w ramach "Lata w formie" zaprasza elbląski samorząd. Początek o godz. 20.30

Starszym obiorcom ani muzyki Voo Voo, ani postaci lidera – Wojciecha Waglewskiego – przedstawiać nie trzeba. Młodszym miłośnikom muzyki wato wspomnieć, że to zespół Voo Voo stworzył pierwszy hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Obecnie w Voo Voo grają w składzie: Wojciech Waglewski – gitara, śpiew – autor tekstów, kompozytor, aranżer, lider zespołu;

Mateusz Pospieszalski – saksofony, flet, klarnet basowy, instrumenty klawiszowe, akordeon, śpiew – kompozytor, aranżer;

Karim Martusewicz – kontrabas, gitara basowa – kompozytor, aranżer; Michał Bryndal – perkusja.

Zespół właśnie promuje swój najnowszy album. Ukazał się on 21 kwietnia, w dniu urodzin lidera Voo Voo. To jubileuszowa kompilacja pt. „Nabroiło się (1986-2021)”, zawierająca autorski wybór 35. utworów podsumowujący dotychczasową, 35-letnią działalność zespołu.

Płyta doskonale oddaje fenomen Voo Voo - zespołu, który wymyka się łatwym definicjom. Twórczość grupy i jej lidera Wojciecha Waglewskiego wciąż ewoluuje, zmienia swój charakter, nieustannie zaskakując fanów. Na swoim koncie mają niezliczoną ilość koncertów, ponad 40 albumów oraz współpracę z artystami światowego formatu jak Don Cherry, Nick Cave, Twinkle Brothers, Esperanza Spalding czy Alim. To wyróżnienie otrzymali m.in. Yehudi Menuhin, Dymitr Szostakowicz czy Leonard Bernstein. Na krajowej scenie Voo Voo nagrywało i występowało m.in. z Tomaszem Stańką, Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, Anną Marią Jopek, Katarzyną Nosowską, zespołem Mazowsze, wybitną mezzosopranistką Małgorzatą Walewską. Trudno o zespół z równie imponującym dorobkiem i równie szerokimi horyzontami muzycznymi.

Na albumie „Nabroiło się (1986-2021)”, znalazły się zremasterowane utwory, doskonale znane wielbicielom grupy, jak również nagrania wcześniej niedostępne. Między innymi pierwsza wersja hymnu WOŚP – Karnawał z ’91 roku oraz nowa wersja utworu „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic”, bezsprzecznie jednego z najbardziej charakterystycznych w dorobku zespołu. Wydawca - ART2 Music przygotowuje również winylową, 4-płytową edycję albumu.

Początek koncertu Voo Voo o godz. 20.30. Przed zespołem Wojciecha Waglewskiego o godz. 19 na dziedzińcu Galerii El wystąpią Pola Chobot & Adam Baran. Są laureatami kilkunastu nagród muzycznych, między innymi prestiżowego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie (II nagroda), Festiwalu FAMA (nagroda im. Andrzeja Jakóbca w kategorii muzyka) oraz Festiwalu Akademia Gitary w Poznaniu. Duet wielokrotnie został uhonorowany Grand Prix najważniejszych konkursów bluesowych w kraju. Podczas koncertów, uzupełnianych przez perkusję, własne utwory przeplatają psychodelicznymi i awangardowymi improwizacjami. Ich źródła inspiracji to w takim samym stopniu rdzenne work songs, Muddy Waters i Skip James, jak Björk czy Radiohead.

Wstęp na oba koncerty jest wolny. .