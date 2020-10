W IV LO się tworzy

Może się wydawać, że era pisarzy i książek odeszła już do przeszłości, a mnogość przekazów obrazkowych zabrała nam całkowicie wrażliwość literacką. Na szczęście istnieją jeszcze młodzi ludzie, którzy chcą pisać, a klasyka literatury wypełnia domowe i mentalne regały na książki i staje się bazą samodzielnej twórczości.

Absolwentki IV LO w Elblągu wydały właśnie tomik poezji „Pijany w cztery słowa”. Jest to efekt całorocznej pracy kółka literackiego w składzie: Karolina Łabuńska, Julia Nasarzewska, Dominika Zabłocka. Opiekę nad kółkiem sprawuje nauczycielka języka polskiego, Paulina Żuralska.

Praca na zajęciach była okazją do dyskusji o przeczytanych tekstach literackich, ale przede wszystkim polegała na tworzeniu czegoś nowego. Dziewczyny co miesiąc wybierały losowe słowo, które później stawało się elementem lub bazą ich wierszy. Poezja okazała się być wyśmienitym środkiem wyrazu i stała się przekaźnikiem wielu aktualnych w dzisiejszych czasach treści. Tomik jest także ubogacony grafiką jednej z uczennic, Julii Nasarzewskiej. Pisarki same przygotowały warstwę techniczną tomiku, a więc zajęły się także ciężką pracą redaktorską.

Warto dodać, że nie jest to pierwszy projekt dziewczyn. Wcześniej napisały także krótką powieść eksperymentalną „Pociąg do klifu”. Opierała się ona na spójnej historii przedstawionej z różnych perspektyw. Polecamy lekturę książek, które można znaleźć w bibliotece IV LO im. KEN w Elblągu.